ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Számos hely zárta be végleg a kapuit a Balaton környékén 2023-ban, miközben egy csomó új hely is kinyitott.

Köztük van többek között a balatonfüredi görög falu is, ami az eredeti tervek alapján egy 1200 négyzetméteres rendezvénysátor, valamint egy mozaikjárdás promenád, kaszinó és diszkó lett volna. 2005-ben adták át a komplexumot, de az üzletek nagyrésze ki sem nyitott, és ami mégis, az is a nyár végére bezárt – írja a We Love Balaton. 2023 szeptemberében végül lebontották, a helyére a tervek szerint lakóépület és közpark kerül.

A Völgyhíd Konyha & Rét az újévet követően zárt be, miután a tulajdonos, Szalai Rezső bejelentette, hogy előrehaladott ALS betegsége miatt nem tudja tovább folytatni a munkát. Az étterem 2021 nyarán nyílt meg, amely függőágyakkal, időszakosan elérhető fagylaltokkal, francia péksüteményekkel és balatoni borokkal várta vendégeit.

A 2020-ban útjára indult MÓR24 tapas-borbár a Michelin-kalauz Bib Gourmand minősítését megkapta, azonban 2023 októberében a bezárás mellett döntöttek Helyére a Groenk Deli nevű hely költözött be december közepén, melynek Velencénél is van már egy egysége.

A balatonszemesi Resti 2019-ben nyitotta meg kapuit, és 2023. augusztus 20-án zárta be végleg. Az étterem épülete korábban 17 évig állt üresen, mielőtt a bontásra ítélt, eredetileg a MÁV tulajdon álló épületet bérbe nem vette Márton Gergő több lelkes helyivel együtt.

A Resti egyszerre vendéglátóhely, találkozóhely, bringás pihenőhely és közösségi tér is volt. A bezárása ellen 2021-ben petíció formájában tiltakoztak, ami akkor eredményes is volt, de tavaly már nem sikerült újra megmenteni. Idén pedig az épületet is elbontják.