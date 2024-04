A Balaton nagyműtárgyainak nemrégiben lezárult fejlesztéséhez kapcsolódóan Siófok központi része nagyszabású tájépítészeti elemmel lett gazdagabb azzal, hogy a Sió-zsilip környezete közösségi térré alakult – írja a Hirbalaton.hu, aki az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság meghívójából értesült.

A korábbi üzemi terület az ünnepi eseményt követően megnyílik a nagyközönség számára.

A beruházás története

A Sió-zsilip beruházás bő négy évvel ezelőtt indult, akkor jelentették be a Balaton zsiliprendszerének 19 milliárd forintos átépítését, és úgy tervezték, hogy 2022 végéig végeznek a korszerűsítéssel. Csakhogy jött a koronavírus-járvány, ami emiatt lelassult a munka, ami most fejeződik be.