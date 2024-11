Több üzletlánc már most bejelentette, hogy szem előtt tartva a munkavállalói igényeket, zárva tartanak december 24-én, ahogy tavaly is. Idén azonban hatnapos hosszúhétvége lesz karácsonykor.

Az Auchan ugyanakkor közölte, hogy december 24-én délelőtt nyitva tartja áruházait, mivel azt tartják a legfontosabbnak kereskedőként, hogy az ünnep előtti órákban is megadják a lehetőséget a vásárlóknak, hogy beszerezhessék, ami még hiányzik az ünnephez, vagy akiknek csak az utolsó pillanatban lesz idejük pár nélkülözhetetlen dolgot megvenni.

A vállalat az indoklása szerint szem előtt tartja azt is, hogy egyes fogyasztók a reggeli sütésű kalácsból vagy kenyérből szeretnének vásárolni a többnapos ünnepre, így szenteste reggelén is sütnek az Auchan pékségei, és a zöldség-gyümölcs részleg is új árut kap aznapra.

Ugyanakkor leszögezték azt is, hogy a munkatársai érdekeit is figyelembe veszi, így a jogszabályban rögzített 14 óra helyett csak délig lesznek az áruházak nyitva, hogy azok is időben hazaérhessenek szeretteikhez, akik aznap dolgoznak.