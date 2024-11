Az ünnepekre átlagosan 102 ezer forintos kerettel számolnak a magyarok, akik pedig ajándékoznak, 46 ezer forintot költenének a meglepetésekre. Igazi zöld fenyő kevés család otthonát díszíti, a többség ugyanis már műfenyőt állít. A karácsonyi nagybevásárlást intézők 74 százaléka az ünnepi falatokhoz is szívesen választ majd saját márkás élelmiszereket – derült ki a Cofidis Hitel Monitor friss kutatásából.

A lakosság egyharmada erre a célra félretett megtakarításból tervezi fedezni ezt a kiadást, 59 százaléka pedig az aktuális havi jövedeleméből. A karácsonyi költéseket hitelből tervezők aránya jelenleg 12 százalék, ami az elmúlt 8 évben a legmagasabb érték.

Vannak, akik az év végén a munkahelytől kapnak segítséget, „pulykapénzre” idén a 17 százalékuk számít, átlagosan 71 500 forintra.

Olcsóbbat keresünk

A múlt évhez képest 61-ről 70 százalékra növekedett az ajándékozási kedv. Azok, akik szeretnék meglepni családjukat, barátaikat, átlagosan 46 ezer forintos keretben gondolkodnak, és a többségnek maximum hat ember szerepel a listáján. Már csak a családok negyedénél gyakorlat, hogy minden felnőtt megajándékoz mindenkit.

A magyarok felénél pénztárcakímélő szokások alakultak ki – körükben csak a gyerekek kapnak meglepetést (37 százalék), összegkorlát van (29 százalék), illetve közösen vesznek nagyobb ajándékot (17 százalék).

A tervezett karácsonyi pénzügyi kereteket nem mindig sikerül betartani, 43 százalék valamelyest túlköltekezik, a magyarok 14 százaléka pedig annyival túllépi a büdzsét, hogy januárban meg kell húznia a nadrágszíjat.

A legnépszerűbb ajándékok toplistájának élén a szépségápolási termékek és illatszerek, a játékok, valamint a ruházati cikkek állnak. Nő a praktikus ajándéktárgyak népszerűsége: a múlt évhez képest többen tennének a karácsonyfa alá konyhai eszközöket (18 százalék), barkács- és kerti felszerelést (13 százalék), sporteszközöket (12 százalék), valamint háztartási gépeket (11 százalék). Az ajándékozni vágyók 57 százaléka a webshopból való vásárlást részesíti előnyben.

Hiszünk is az akcióknak, meg nem is

A karácsonyi ajándékvásárlás fő szezonja továbbra is november: a magyarok több mint fele ekkor kezdi el beszerezni a meglepetéseket. Nem meglepő a vásárlási láz, a Black Friday alatti akciókat kihasználva a lakosság 37 százaléka célzottan tervezi, hogy venni fog valamit. Még mindig vannak azonban fenntartások a csábító ajánlatokkal kapcsolatban, és a magyarok háromnegyede szerint a boltok sok esetben az eredeti árhoz képest nem valós kedvezményekkel tévesztik meg a vásárlókat.

Műfenyő vagy igazi? Bolt vagy rendelés?

A magyarok kétharmada idén is állít karácsonyfát, de az otthonok több mint felében (54 százalék) műfenyőt díszítenek. Ahol lesz fa, ott a fenyőre a legtöbben a tavalyinál nagyjából 3 ezer forinttal többet, átlagosan 13 800 forintot szánnak.

Bár a megkérdezettek a boltról boltra járkálás (36 százalék) és a nagytakarítás (26 százalék) mellett a sütés-főzést (18 százalék) is időrablónak vagy macerásnak élik meg, ugyanakkor kevesen mondanának le a hagyományos ünnepi menüről. A karácsonyi nagybevásárlást intézők 74 százaléka az alkalmi fogásokhoz is olyan saját márkás élelmiszereket választ, melyeket a hétköznapokban is szívesen vásárol.

Kell a kölcsön

A Cofidis Hitel Monitor kutatása szerint a magyarok 13 százaléka tervez hitelt felvenni a következő egy évben. A legnépszerűbb hiteltípus továbbra is a személyi kölcsön, a tervezett hitelösszeg pedig jelenleg 1,1 millió forint.

A leggyakoribb hitelcélok a lakásvásárlás és -felújítás (27-27 százalék), harmadik helyen az autóvásárlás áll (20 százalék). Ugyanakkor hatoduk el tudja képzelni, hogy hitelt vegyen fel egészségügyi kezelés finanszírozása céljából. Az elmúlt évben felvett személyi kölcsön- és áruhitelcélok között egyaránt vezet a háztartási gépek, berendezések kategóriája.