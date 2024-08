Több egyetemen is emelkednek a tandíjak ősztől. Például a Pécsi Tudományegyetemen van olyan szak, ahol 25 százalékos drágulást tapasztalhatnak a hallgatók. A Semmelweis Egyetem nem emeli a fizetős hallgatók önköltségét, a Corvinus pedig átlagosan 18 százalékos emelésről számolt be és a Műegyetem is drágít.

A 2024/2025-ös tanévben a Pécsi Tudományegyetem (PTE) is emelte az önköltséges tandíját néhány szakon, válaszolta Lengvárszky Attila, a Pécsi Tudományegyetem oktatási igazgatója az Economxnak.

Hozzátette: a most ősszel kezdődő tanévben pedig 14 szakon változott az önköltség összege.

Például a kommunikáció és médiatudomány szakon 220 ezer forintról 250 ezer forintra, 13,6 százalékkal drágult a képzés félévenkénti díja.

A korai intervenciós mentálhigiénés tanácsadás szakon pedig 25 százalékkal emelték a tandíjat a korábbi 300 ezer forintról 375 ezer forintra.

A régészet iránt érdeklődőknek 20 százalékkal drágult a önköltséges képzés díja így a korábbi 250 ezer forint helyett szeptembertől már 300 ezer forintot kell fizetni a hallgatóknak, válaszolta lapunk megkeresésére a PTE.

A pécsi felsőoktatási intézményben a 2023/2024-es tanévben a legolcsóbb tandíj félévente 190 forintba került, a legdrágább pedig 1 millió 350 ezer forintba, utóbb összeget az általános orvos és fogorvos képzésen kellett fizetni az önköltséges hallgatóknak. Az előző tanévben a top tíz legnépszerűbb szakon 300 ezer forint és 1 millió 350 ezer forint forint között alakultak a nappali tagozaton az tandíjak.

Nem drágít a Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetemen a költségtérítések összege évek óta változatlan, és nem terveznek emelést a 2024/25-ös tanévben sem, válaszolta a budapesti orvosegyetem lapunknak.

A legalacsonyabb a költségtérítés az egészségügyi szervező (Bsc) szakon, itt 270 ezer forintot kell félévente fizetni a hallgatóknak, míg a legmagasabb az általános orvos és fogorvos osztatlan szakokon, ahol egy félév 1 millió 350 ezer forintba kerül. De például további osztatlan szakokon 800 ezer és 1 millió 350 ezer forint között alakul a költségtérítés összege félévenként.

Alapszakokon (Bsc) a tandíj összege 270 ezer és 350 ezer forint közötti, kivéve a digitális fogászati tervezés szakot, ami 1,1 millió forintba kerül. Mesterszakok (Msc) esetében 310 ezer és 490 ezer forint közötti összegre számíthatnak a hallgatók félévente. A magyar nyelvű képzésekben az önköltséges hallgatók aránya szakonként és képzési szintenként változó, osztatlan képzésben 0,1–0,2 százalék körüli, alapképzési szakokon 0–5 százalék között mozog, mesterképzésben magasabb az arány, 2,5–30 százalék közötti a tandíjat fizető hallgatók aránya, válaszolta a Semmelweis Egyetem.

Jobban ki kell nyitni a pénztárcát a Corvinuson

Átlagosan 17,8 százalékkal emelkednek az önköltséges tandíjak a 2024-es 2025-ös tanévben az előző tanévhez képest, válaszolta a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) lapunk megkeresésére. Vannak szakok, ahol egyáltalán nincs tandíjemelés, például a marketingstratégia és innováció mesterszakon vagy a haladó ellátásilánc-menedzsment mesterszakon. És minimálisan, 2 százalékkal emelik például az angol nyelvű vezetés és szervezés, a pénzügy és a gazdaságinformatikus mesterszakok díját.

A legnagyobb emelkedés a gazdasági viselkedés-elemzés mesterszaknál történt, ahol 41,43 százalékkal nőtt a tandíj az előző tanévhez képest.



A szeptembertől induló alapképzések magyar nyelvű szakán 700 ezer forint a tandíj félévente, és ugyanennyi például a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a gazdaságinformatikus és a kommunikáció- és médiatudomány szakon. Egy évvel korábban itt 550 és 500 ezer forint közötti összeget kellett fizetni az önköltséges hallgatóknak.

A Corvinuson a 2023/2024-es tanévben a legalacsonyabb tandíj a tanári második félév közgazdásztanár levelező mesterszakon volt, ez félévente 350 ezer forintba került, a legmagasabb a Master of Business Administration (MBA) (MSc) nappali mesterképzés díja pedig 1,4 millió forint volt. Az angol nyelvű társadalomtudományi képzések díja 800 ezer forint, az angol nyelvű gazdasági alapképzések önköltséges díja 990 ezer forint. A mesterszakok önköltsége 800 ezer forint – 1,5 millió forint közé esik.

Ha az átlagos tandíjakat nézzük, akkor egy Corvinusra járó hallgatónak félévente alap- vagy osztatlan szakon átlagosan 812 308 forint kell fizetnie, a mesterszakon pedig 1 millió 76 ezer forintot.

Ugyanakkor azt válaszolták, hogy idén a magyar oktatási rendszerből a nappali alapszakra felvett hallgatók mintegy 75 százaléka, a nappali mesterképzésre felvett hallgatóknak pedig szinte 100 százaléka térítésmentesen tanulhat a Corvinust fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány által biztosított Corvinus ösztöndíj programnak köszönhetően. A felvi.hu-n keresztül jelentkezett alapszakos első évesek negyede lesz önköltséges, és a mesterszakosok közül szinte senki.

A Budapesti Gazdasági Egyetemtől annyit tudtunk meg, hogy átlagosan 15 százalékkal emelkednek a tandíjak szeptembertől.

Az Óbudai Egyetem öt év után nyúlt hozzá a tandíjhoz

Az Óbudai Egyetem legalább öt éve nem emelte a magyar nyelvű képzések zömének önköltségi díját, most viszont az infláció, az energiaárak és a fenntartási költségek növekedése miatt ősztől a tandíjak egységes 15 százalékos emelése mellett döntöttek, válaszolták lapunknak.

Az írták, hogy az előző tanév őszi, illetve tavaszi félévében a képzések díja átlagosan 234 ezer forint körül alakult, a mesterképzéseken pedig átlagosan 387 ezer és 403 ezer forintot kellett félévente fizetni a hallgatóknak. A legalacsonyabb volt a szakoktató BSc képzés (pedagógusképzés képzési terület) önköltsége, ezért 200 ezer forintot kértek, a legmagasabb díjak jellemzően az angol nyelvű, nappali munkarendű mesterképzési szakokon voltak.

Például a mérnökinformatikus MSc (informatika képzési terület) és alkalmazott matematikus MSc (természettudomány képzési terület) képzésen 650 ezer forintért tanulhattak a hallgatók.

Van szak, ahol 100 ezer forintot emelt a BME

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) a hallgatóinak harmada önköltséges, írta lapunknak küldött válaszaiban az egyetem. Az alapszakokon a hallgatók 22 százaléka, a mesterképzési szakoknál 28 százalékuk, a doktori képzésekben 35 százalékuk, a szakirányú továbbképzésekben 100 százalék volt az elmúlt tanévben az önköltséges hallgatók aránya. Úgy fogalmazott a BME, hogy szeptembertől kis mértékben emelik a tandíjakat.

Példaként említették a műszaki alapképzési szakokat, ahol a korábbi 325 ezer forint helyett 400 ezer forintot kell fizetni félévente a diákoknak.

A műszaki mesterképzési szakokon pedig a korábbi 500 ezer forint helyett 600 ezer forintot kérnek. A természettudományi mesterszakoknál pedig 800 ezer forintba kerül fél év. A többi képzési terület szakjainál is hasonló mértékű önköltség emelés történt.

Több egyetemet is megkerestünk, de sok intézményben arra hivatkoztak, hogy vagy a szabadságok miatt vagy a felvételi eljárás miatt most nem tudnak válaszolni a kérdéseinkre. De ha válaszolnak, majd frissítjük a cikkünket.