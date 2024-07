Furcsa helyzet állt elő több felsőoktatási intézményben,

egyes költségtérítéses képzéseken magasabb volt a ponthatár, mint az állami ösztöndíjason.

Az Eduline adatai szerint ezt történt idén például

a mérnökinformatikus,

gépészmérnök

és az általános orvosi szak esetében is.

Az elsőre szokatlan tűnő helyzet megértéséhez érdemes tisztában lenni a ponthatárhúzó algoritmus működésével.

A felvételi ponthatárokat három dolog határozza meg:

a jelentkezők száma

az adott szak kapacitása (vagyis hogy maximum hány hallgató kezdhet a képzésen)

és a felvételizők pontszáma.

Minél több és minél jobb eredményű diák jelentkezett egy szakra, annál magasabb lett ott a ponthatár.

A felvételi algoritmus a jelentkezőket intézményenként és szakonként sorrendbe állítja a pontszámuk alapján: a legjobb eredményű felvételizőtől kiindulva sorolja be őket, figyelembe véve a diákok preferenciáit is, vagyis hogy ki melyik képzést tette az online jelentkezési lap első, második, harmadik stb. helyére. Ha az első helyen szereplő szak már „betelt” olyan jelentkezőkkel, akiknek egy adott felvételizőnél magasabb volt a pontszáma, a diák már csak a második helyre sorolt szakra juthat be. Ha ott sem jár sikerrel, jön a harmadik helyen lévő képzés és így tovább. Egy szak ponthatára annak a felvételizőnek az összpontszáma lesz, aki utolsóként „befért” az adott képzésre.

Általában az önköltséges képzésekre alacsonyabb a ponthatár, így a többség azt a második vagy a többiek helyre teszi amolyan tartalékként. Azonban az idei felvételin 2905 felvételiző jelölte meg az alap-vagy osztatlan képzés önköltséges formáját az első helyen.

Ebben feltehetően szerepet játszott

az új, megváltozott pontszámítás vagy éppenséggel az új érettségi miatti bizonytalanság,

és ez a közel 3000 diák biztosra akart menni.

Azonban ha az első helyes önköltséges szakokra jelentkezőknek a várthoz képest jobban sikerültek az érettségik, és ráadásul ezek az önköltséges képzések kis kapacitásszámúak voltak, és például 3-5 jelentkezővel már elindultak, akkor ezeken a szakokon megugrottak a ponthatárok.

Ez történhetett az alábbi képzések esetében is:

BGE gazdaságinformatikus állami: 301 pont, önköltséges 378 pont

BME fizika állami: 391 pont, önköltséges: 420 pont

BME energetikai mérnöki állami: 321 pont, önköltséges: 390 pont

DE gépészmérnöki állami: 255 pont, önköltséges: 414 pont

OE-AMK mérnökinformatikus állami: 240 pont, önköltséges: 390 pont

OE-AMK műszaki menedzser állami: 228 pont, önköltséges: 377 pont

PTE általános orvos állami: 397 pont, önköltséges: 400 pont

Ha kíváncsiak vagytok a többi ponthatárra, itt tudjátok őket megnézni.

Az Eduline azt javasolja a diákoknak, hogy mindenképp állami ösztöndíjas képzést jelöljék meg a jelentkezési listán első helyén, a képzés önköltséges változata csak a második helyen szerepeljen.