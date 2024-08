A legtöbben az Egyesült Királyságból, Romániából és Izraelből jöhetnek a Szigetre, de jelentősen több dán, török, amerikai és német bulizóval is találkozhatunk, mint tavaly. A legtöbben a fesztivál első napján, augusztus 7-én érkeznek hazánkba – derült ki a kiwi.com foglalási adatai alapján.

A Sziget Fesztivál alatt a repülővel utazók többsége júliusban vette meg a jegyét, amikor a repülőjegyek átlagára 149 euró volt. Júniusban is sokan foglaltak, ekkor átlagosan 173 euróért lehetett repülőjegyet vásárolni Budapestre.

A legforgalmasabb nap a Sziget Fesztivál első napja, azaz augusztus 7. lehet, hiszen a cseh utazási vállalat adatai alapján augusztus második hetében ekkor érkezhetnek hozzánk repülővel a legtöbben.

Népszerűségben ezt követik a fesztivált megelőző napok: augusztus 5. és 6. Vannak olyanok is, akik nem az egész hetet töltik a fesztiválon, hanem esetleg egy-két konkrét koncert vagy pár nap kedvéért látogatnak hazánkba. Ezt bizonyítja, hogy augusztus 9-én is számos külföldi érkezik Budapestre.

A repülővel érkezők egynegyede 4-10, míg háromnegyede 1-3 napot tölt Magyarországon ebben az időszakban.

A foglalási adatok alapján a legtöbben az Egyesült Királyságból, Romániából, Izraelből, Franciaországból és Spanyolországból érkeznek hozzánk, de idén több mint két és félszer annyi dán fesztiválózóval is találkozhatunk a Szigeten, mint tavaly és Törökországból is csaknem dupla annyi bulizni vágyó érkezhet. Számottevően több amerikai és német fiatal is repül majd a magyar fővárosba ebben az időszakban.