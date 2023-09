Stabil nyereséget mutat a K&H Bank, a Biztosító ugyanakkor még veszteséges. Guy Libot, a K&H Csoport vezérigazgatója szerint utóbbiban jelentős szerepet játszik az extraprofitadó, miután az első félévben kellett elszámolni a teljes éves adót. Ami pozitívum: bank esetében a lakossági ügyfelek, köztük a jövedelmüket a bankhoz utalók egyenletes növekedése. A hitelezés a vállalati és kkv-szektorban erősödött. A két pozitív tényezőnek volt köszönhető a bank eredményének növekedése az első félévben a kedvezőtlen gazdasági körülmények ellenére.

Hitelezés

Gombás Attila, a K&H Csoport pénzügyi vezetője elmondta, hogy év/év alapon 18 százalékkal növekedett a bank hitelportfóliója. Ezen belül a vállalati hitelezés 30 százalékkal nőtt, míg a lakossági hitelkereslet visszaesett, elsősorban az ingatlanhitelek iránti érdeklődés hiánya miatt. A legkisebb visszaesés a személyi hiteleknél zajlott, ugyanakkor a babaváró hiteleknél is összességében visszaesés volt, bár éven belül nőtt iránta a kereslet, az első félévben ebben a szegmensben 12 százalék volt a K&H Bank részesedése. A két hiteltípus sok új ügyfelet hozott a banknak.

Eredmények, extraprofitadó

A K&H Bank adózás utáni eredménye 35,8 milliárd forint volt az első félévben. A bank működési bevétele 25 százalékkal nőtt, működési költsége a banki adók és az OBA-befizetés nélkül 15 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az idei évre fizetendő extraprofitadó 33 milliárd forintot tett ki.

Ami a K&H Biztosítót illeti, Nik Vincke vezérigazgató elmondta, hogy tavaly 1,7, az idei első félévben 0,8 milliárd forint veszteség keletkezett, ami lényegében az extraprofitadónak volt köszönhető, hisz enélkül az eredmény pozitív lett volna. A nem életbiztosítási területen az árbevétel 16 százalékkal nőtt, az életbiztosítások esetében a növekedés 22 százalékos volt.

Digitalizáció

Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője a csoportnál zajló digitalizáció felgyorsulásáról számolt be. Ezt a nemzetközi szervezetek is értékelik: a Global Banking and Finance Review című brit szaklap a "Magyarország Legjobb Digitális Bankja 2023" díjjal ismerte el a K&H eredményeit.

A banknak 680 ezer digitálisan aktív lakossági ügyfele van, a mobilbankot aktívan használók száma 570 ezer. Az ügyfelek egyre több bankkártyát digitalizálnak, jelenleg 240 ezer ügyfélnek van digitalizált kártyája, ami 43 százalékos növekedés egy év alatt. A személyi kölcsönök 67 százalékát ugyancsak digitálisan igényelték.

A babaváró és CSOK jövője

Az Economx kérdésére, hogy milyen visszaesés lehet a babaváró hitelek esetében a közelgő szigorítások miatt, a a vezérigazgató elmondta, hogy a babavásó hitelek esetében a végső hatás több mint 50 százalékos csökkenés lesz, a csok-hoz kapcsolódó hitelek 80-90 százalékkal, utóbbiak azonban nem voltak jelentősek a bank portfóliójában. Ugyanakkor arra számítanak, hogy az említett hitelek visszaesése értelemszerűen növelheti a piaci hitelek iránti igényt, ezt azonban most még igen nehéz felmérni.