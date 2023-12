A Mol a Waberer’s 15 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról írt alá megállapodást az Indotek Grouppal – írja a Portfolio a vállalat közlése alapján.

Az olajipari vállalat az Indotek Group tulajdonrészét vásárolta meg, a tranzakcióval egy időben pedig stratégiai megállapodást is kötött a logisztikai szolgáltató céggel. Ez utóbbi keretében tovább erősítik a két vállalat hagyományos üzleti tevékenységeit, valamint lehetővé válik, hogy mobilitási, fenntarthatósági és energiahatékonysági projekteket is közösen valósítsanak meg. Az együttműködés során kiemelt figyelmet kap az üzemanyagok és kenőanyagok értékesítése, az alternatív üzemanyagok fejlesztése, az energiahatékonysági tudáscsere, valamint a speciális töltő- és szolgáltatópontok kialakítása is.

Az Indotek a Mol 100 százalékos leányvállalatának, a MOL Vagyonkezelő Kft.-nek értékesíti a 15 százalékos tulajdonrészt a vonatkozó engedélyek megszerzése után.

Komoly lehetőségeket látunk a Waberer’s és a Mol közötti kapcsolat szorosabbra fűzésében, és hiszünk benne, hogy ennek a stratégiai együttműködésnek nemcsak Magyarországon, de regionális szinten is pozitív hatásai lehetnek. Mind a Mol, mind a Waberer’s elkötelezett a fenntartható megoldások mellett, ráadásul az együttműködés érdemben hozzájárulhat a hagyományos üzleti tevékenységek és a regionális ellátásbiztonság erősítéséhez

- jelentette ki Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója.

Barna Zsolt, a Waberer’s elnök-vezérigazgatója pedig arról beszélt a stratégiai megállapodás aláírásakor, hogy „a Mollal kötött stratégiai megállapodás egy közel húsz éves partnerség megerősítése, amely új szintre emelheti a két vállalat kapcsolatát úgy, hogy maximálisan elkötelezettek a fenntarthatósági megoldások alkalmazásában. Meggyőződésem, hogy ez az együttműködés Magyarországon és a régióban is sikeresebbé tehet bennünket”.

A Waberer’s tulajdonosi struktúrája nem először módosult az elmúlt időszakban: Tiborcz István saját, illetve a BDPST által birtokolt részesedése mostanra eléri az 52 százalékot. A Jellinek Dánielhez köthető Trevelin Holding Zrt. jelenleg 28,9 százalékos részesedéssel rendelkezik, ebből a tulajdoni hányadból fog 15 százalék átkerülni a Mol-hoz, a fennmaradó részvényeket pedig befektetői szolgáltatón keresztül kívánják értékesíteni.