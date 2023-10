Szerdán írtuk meg elsőként, hogy közel az egyezség a minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi összegéről: a szakszervezetek, a munkáltatók és a kormány akár már november közepén aláírhatja a 2024-es bérmegállapodást. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) szerdai ülését követően Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke portálunknak kiemelte: konstruktív egyeztetést folytattak a szakszervezetek, a munkáltatók és a kormány a kötelező legkisebb bérek jövő évi emeléséről, valamint a hosszú távú, 2027-ig szóló, még formálódó bérmegállapodásról.

A Liga elnöke megerősítette, hogy a minimálbér 15 százalékos emelésében egyetértés mutatkozott a felek között.

A garantált bérminimum a korábban kiszivárgott tervek szerint 10 százalékkal emelkedne, ugyanakkor a munkáltatói oldal ennek a szakszervezeti javaslatnak az elfogadásával megvárná a harmadik negyedéves makrogazdasági adatokat, elsősorban a GDP-re vonatkozó számokat. Mészáros Melinda ezért arra számít, hogy a végleges bérmegállapodásra ezeknek az adatoknak az ismertetését követően, leghamarabb november közepén kerülhet sor.

Az Izrael elleni múlt hétvégi terrortámadás és annak következményeivel kapcsolatos hírek a nemzetközi és a hazai sajtóban is headlinerek voltak a héten. Az Economx is kiemelten foglalkozik a témával, külpolitikai és gazdasági oldalról egyaránt.

Az ország ellen elkövetett támadás eszaklációja Európa-szerte érződik, tüntetések, atrocitások, fokozott ellenőrzés minden nagyobb városban. Berlinben zavargások, letartóztatások, iszlamista palesztin bevándorlók engedély nélküli megmozdulásai és iskolai erőszak uralkodott el a terrortámadás óta. Bécsben is mindennaposok a tüntetések.

A helyzet pattanásig feszült.

Megvizsgáltuk azt is, hogy mennyire erős az izraeli hadsereg és hadiipar. Ebben a cékkünkben például arról írtunk, hogy bár abban a szakértők között teljes az egyetértés, hogy Izrael rendelkezik a világ egyik legmodernebb, legütőképesebb hadseregével, kérdés, ebből mennyi érvényesíthető a gázai övezetben, amikor majd házról házra járva kell harcolni. A szárazföldi hadművelet tekintetében ugyanis Izraelnek nincs választása. A szombat.org idézte Avi Issacharoff közel-keleti elemző a The Times of Israel című izraeli napilapnak adott nyilatkozatát, miszerint „ez 9/11 az ország számára és ha ezt nem követi nagyobb izraeli szárazföldi hadművelet, akkor ez a kormány végét jelenti.” A Global Firepower jelenleg a világ 18. legerősebb hadseregeként tartja számon az izraelit, ám ez a lista kicsit csalóka, mert a technológiai fejlettség tekintetében az ország hadserege és hadiipara jóval előrébb vehető.

Az elérhető legfrissebb adatok szerint a katonai költségvetés évi mintegy 9 milliárd dollár, a Statista adatai szerint 2022-ben ez a GDP 4,5 százaléka volt. A teljes személyi állomány 170 ezer fő, a tartalék 50 ezer fő, és szükség esetén a mozgósítható lakosság száma meghaladja az egymillió főt.

Teljesen abszurd ezen gondolkodni

Instabil és kaotikus a helyzet a hazai vasútnál is, Vitézy Dávid korábbi államtitkár szerint ritkán tapasztalt mértékű összeomlás tanúi vagyunk. A hét második felében egy síntörés miatt nem jártak a vonatok a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között. A szakaszon délig csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Záhony, a Budapest-Cegléd-Szeged és a Budapest-Lajosmizse vonalon, ahol 20-40, de 60 perces késések is előfordultak. „Nem véletlenül mondjuk évek óta, hogy a budapesti vasúti törzshálózat állapota kritikus és éppen ezért a fővárosi pályaudvari bevezető szakaszok vasúti beruházásairól egy mondvacsinált „főváros-vidék" ellentétpár logikáján gondolkodni teljesen abszurd, a fővárosi vasúti hálózat állapota az egész ország legkritikusabb szűk keresztmetszete” – írta Facebook-posztjában Vitézy Dávid.

A Vasutas Szakszervezet elnöke az Economx videó podcastjában arról beszélt, ha rövid időn belül nem kezdik meg a MÁV problémáinak valós kezelését, akkor az eddigieknél is komolyabb nehézségeket észlelhetnek az utasok. Meleg János szerint az utóbbi évtizedekben koncepció nélkül, átgondolatlanul nyúltak hozzá a vasúti közlekedéshez, ennek eredményét tapasztalják a közlekedők. A szakszervezet vezetője hangsúlyozta: januárban legalább 15 százalékos emelést tartanának elfogadhatónak.

Az elektromos autók piacán tapasztalható áttörésről írt az Ecomonitor házigazdája, Fellegi Tamás. Az USA-ban az elektromos autózás lassabban kezdett terjedni, mint Európában vagy pláne Kínában, és szinte teljesen a Tesla uralta a piacot. Most már egyre népszerűbbek az elektromosok, és több gyártó mind nagyobb szeletet hasít ki a tortából. A Tesla a harmadik negyedévben 14 százalékpontot veszített részesedéséből az USA piacán az egy évvel korábbi azonos félévhez képest a MarketWatch szerint. Ez természetesen nem az eladott mennyiség csökkenését vagy akár stagnálását jelenti, csak lassabb a típus növekedési üteme, mint a piacon megjelenő többi márkáé. Mindazonáltal még így is a piac fele Elon Musk vállalatáé. A három hónapos időszakban összesen 313 ezer elektromos autót adtak el az amerikai piacon, ami ami az egy évvel korábbi 205 ezerhez képest bő 50 százalékos növekedés. Idén eddig nagyjából 867 ezer az eladási szám, ami ugyancsak közel 50 százalékos növekedés. Tavaly az összes eladott személyautó 8,3 százaléka volt elektromos, idén ez az érték már jóval 10 százalék fölött lesz.

Súlyos milliókat bukhatnak a plug-in tulajdonosok, ha lekerül az autókról a zöld rendszám, ám a szakértő szerint az állami beavatkozás oka többek között pont az, hogy a hibridek gazdái nem voltak elég progresszívak. Súlyos milliókat bukhatnak a plug-in tulajdonosok, ha lekerül az autókról a zöld rendszám, ám a szakértő szerint az állami beavatkozás oka többek között pont az, hogy a hibridek gazdái nem voltak elég progresszívak. Piaci körkép a minisztérium és a Totalcar újságírójának válaszaival.

A Hegyvidéki Önkormányzat bejelentette, hogy a XII. kerületben megkezdődik a helyben lakók kizárólagos parkolása. Az új szisztéma kizárólag az adott utcákban lakók számára biztosít parkolóhelyeket. A rendszer célja, hogy megkönnyítse a helyben lakók számára a parkolást, és hogy csökkentse a parkolási problémákat a fizetős parkolási övezet határán élők számára. Az új rendszerben a kijelölt parkolóhelyeket egész nap (0-24 órában) csak a helyi lakosok használhatják. Ezt a parkolási engedélytípust azok a kerületi magánszemélyek igényelhetik, akiknek állandó lakóhelye az érintett várakozási területen van. Egy személy legfeljebb egy autóra kaphat várakozási hozzájárulást, és egy lakcímen legfeljebb két személygépkocsira adható ki parkolási engedély.

