Most 35 éves a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ), az érdekvédelmi szervezetet 1990-ben 14 gyógyszeripari vállalat alapította, mára már 22 tagvállalattal rendelkeznek, mondta Greskovits Dávid, MAGYOSZ elnöke.

Többször is megújultak az elmúlt 35 évben céljuk, hogy elősegítsék a párbeszédet a politika, a szakmai döntéshozók és gyógyszercégek között.

A gyógyszeripar stratégiai ágazat

A hazai gyógyszeripar 2023-ban 1700 milliárd forint árbevételt realizált a hazai, ebből az export 1363 milliárd forintot tett ki, vagyis erősen exportorientáltak a hazai vállalatok, mondta a MAGYOSZ elnöke. Egy évvel korábban 1574 milliárd forintot realizált a hazai gyógyszerszektor, 2020-hoz képest pedig közel 11 százalékkal nőtt a hazai cégek árbevétele, erről egyébként írtunk bővebben.

Évente csaknem 1500 féle, összesen 89,7 millió doboz magyar gyógyszert értékesítenek hazánkban. Magyarországon az alapellátásban minden második beteg a MAGYOSZ valamely tagvállalatának készítményeivel gyógyul, mondta Greskovits Dávid.

A hazai gyógyszergyártás bruttó hozzáadott értéke a kibocsátás szinte felét, 51 százalékát teszi ki. 2023-ban az összes feldolgozóipari K+F ráfordítás 29 százalékát a gyógyszeripar adta. A teljes nemzetgazdasági K+F ráfordítás 10 százalékát adja a hazai gyógyszeripar. A szektor 15 ezer munkavállalót foglalkoztat, a munkavállalók többsége felsőfokú végzettségű.

Exportorientált szektor

A gyógyszeripar nemzetközi versenyképességét jól mutatja a 87 százalékos export értékesítési aránya, a hazai termékek így több mint száz országba jutnak el, így a MAGYOSZ tagok bevételének 82 százaléka is exportforgalmazásból származik. A gyógyszergyártás fennmaradását és megújulását a beruházások biztosítják, amelyek értéke évek óta a 100 milliárd forintot is meghaladják. 2023-ban a K+F ráfordítások is elérték ezt az összeget. A gyógyszeripar a KSH adatai szerint a teljes feldolgozóipar K+F ráfordításainak 29 százalékos arányát teszi ki.

Az olyan nemzetközi megatrendek, mint a népesség elöregedése, a globális járványok növekvő előfordulása vagy az új kezelések iránti igények mind arra utalnak, hogy a gyógyszeripar szerepe a jövőben egyre fontosabb lesz.

A MAGYOSZ azt a célt tűzte ki a 2024-2030-as időszakra, hogy a hazai egészségügyben a magyar termékek aránya a jelenlegi 15 százalékról 30 százalékra emelkedjen.

Emellett meghatározó régiós szerepre törekednek a kutatás-fejlesztés területén a magyar orvosok és kutatók tudására alapozva.

Az elmúlt években sok kérdésben tudtak előrébb jutni a MAGYOSZ-szal folytatott párbeszéd során, a kormány számára fontos a biztonságos gyógyszerellátás mondta, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos.

Sose legyen szükségünk gyógyszerre, de ha mégis beüt a baj, akkor csakis a legmegbízhatóbb gyártók termékeit válasszuk

– idézte Orbán Viktor levelét a miniszterelnöki biztos a MAGYOSZ 35-dik születésnapja alkalmából rendezett eseményen.

Magyarország szerencsés helyzetben van, mivel a gyógyszerek kutatása és előállítása több mint száz éves múltra tekint vissza. A magyar gazdaság húzóágazata a gyógyszeripar, ahol a cégek jelentős része hazai kézben van. Ma is szükség van olyan vállalatokra, melyek mozgásban tartják a magyar gazdaság gépezetét és világszínvonalon fejlesztenek – idézte a miniszterelnök levelét Nyitrai Zsolt.

A második legtermékenyebb feldolgozóipari szektor

A gyógyszeripar sikeres ágazat, a 21-dik században az egészségipar és azon belül is a gyógyszeripar jelentősége messze túlmutathat jelenlegi szerepén, mondta Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára.

Kiemelte: a globális gyógyszeripar 2021-2027 között 5,7 százalékkal, az orvostechnikai ipar pedig több mint 5 százalékkal fog emelkedni.

A MAGYOSZ iparági szerepe megkérdőjelezhetetlen. Felidézte, hogy a MAGYOSZ évek óta Magyarország kormányának stratégiai partnereként és a Nemzetgazdasági Minisztériummal partnerségben tevékenykedik. A hazai gyógyszeripar innovációs bázisnak számít a régióban. Mindezt jól szemlélteti, hogy 2023-ban 105 milliárd forintnyi K+F beruházás valósult meg. Úgy fogalmazott Lóga Máté, hogy a sikeres gyógyszeripar szükséges a sikeres magyar gazdaság működéséhez, a legfontosabb a béke, mert a szomszédunkban zajló háború már 20 milliárd euró veszteséget okozott Magyarország számára.

Bárhova mentem a világban medikus korom óta, mindig azt hallottam, hogy Magyarországnak jó gyógyszerei vannak

– mondta Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.

Az egészség nem üzlet, viszont a gyógyszeripar az egyik legnagyobb üzlet a világon, a MAGYOSZ segítségével ezt az ellentmondást fel tudjuk oldani. Úgy fejlesztik az egészségügyi stratégiát, hogy abban messzemenőleg figyelembe veszik a magyar betegek érdekeit, tette hozzá Takács Péter.

Az innovációval kapcsolatban elmondta, az egészségipar az űrkutatás után a második olyan terület, ahol a tervezőasztaltól a megvalósításig a legrövidebb idő telik el. Nem véletlen, hiszen ember életekről van szó. De mindemellett az egészségügy a legszabályozottabb terület is.

A gyógyszeripar olyan szektor, ahol a szakemberek egy olyan tudományterületet választottak, ahol nem az ideológiák, hanem a racionális gondolkodás a fontos, mondta Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára.

A hazai gyógyszeripar exportbevétele már több mint egy évszázada gazdagítja Magyarországot, nemzetközi szinten elismert innovatív ágazat.

Valamennyi betegség esetén rendelkezésre állnak hazai gyógyszerek, a gyógyszeripar szereplői magyar bajnokok.

A hazai gyógyszeripar versenyképességéből van mit tanulni, tette hozzá KKM államtitkára. Az adatokat sorolva Illés Boglárka kiemelte, 2018-hoz képest az iparág exportja több mint 82 százalékkal, míg 2022-höz képest pedig 41 százalékkal nőtt.

2024-ben a gyógyszeripar termékek külföldi eladásainak értéke meghaladta a 9 milliárd eurót is. A magyar gyártók egyes termékei kategóriájukban piacvezetők a világ számos pontján, vagyis nincs olyan pont a világon, ahol ne találkozhatnánk magyar gyógyszerrel.