BNPL: egy pénzügyi szolgáltatás, ami nem az, aminek látszik

A gyorsan terjedő Buy Now Pay Later, azaz „Vásárolj Most, Fizess Később” (BNPL) szolgáltatás nem csupán a vásárlók, de a pénzügyi piac szereplőinek, valamint a pénzügyi szolgáltatásokat engedélyező és felügyelő Magyar Nemzeti Banknak a figyelmét is felkeltette. A BNPL-nek az a veszélye, hogy egyelőre nem tekinthető hitelezésnek, így nem is élvezi a megfelelő fogyasztóvédelmi szabályozás előnyeit – hívja fel a figyelmet Barna Evelin, a KPMG szenior pénzügyi kockázatkezelési tanácsadója.