A „vásárolj most, fizess később” könnyelműbb vásárlásra ösztönöz

Nem árt tisztában lenni azzal, hogy a magyar e-kereskedelmi piacon is egyre inkább teret nyerő BNPL-megoldás, (Buy Now, Pay Later), amely halasztott fizetést tesz lehetővé a fogyasztó számára, nem mentes bizonyos kockázatoktól. Az Economx információi szerint az Európai Bizottság már meg is tette a szükséges lépéseket.