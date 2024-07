Sorra romlanak el a kánikulában a budapesti kórházak klímaberendezései. Most a Bethesda Gyermekkórházban romlott el a készülék.

Ahogy arról múlt héten beszámoltunk, a klímák meghibásodása miatt leálltak a műtétek az Uzsoki utcai Kórházban és a Szent János kórház traumatológiáján. Az Uzsoki műtőiben 41,5 fokot, a Jánosban 38 fokot mértek, ezért jelezték, hogy nem tudnak beteget fogadni.

Most a gyermekkórház azt írja a Facebookon közzé tett posztjában, hogy a fül-orr gégészeti műtő speciális klímaberendezése megadta magát, ami miatt a műtétek tervezhetősége bizonytalanná vált. A műtői klíma javításához, illetve további 4 rendelőnk klimatizálásához kérnek segítséget.

Összesen 10 millió forintra lenne szüksége a kórháznak a meghibásodott rendszer javításához és új légkondicionáló berendezések beszerzéséhez

– írta a Bethesda.

A gyűjtéshez ezeket az információkat adták meg:

bankkártyás adományozásra a a https://bka.hu/bankkartyas-adomanyozas/ felületen van lehetőség;

illetve az MBH 10300002 – 20350699 – 70073285 számlaszámra történő banki átutalással, a megjegyzés rovatban a “Klíma” szót kérik, hogy tüntessék fel;

Rendkívül aggályos, hogy nem csak a kórházi osztályok nem légkondicionáltak adott esetben, de műtők állnak le, műtétek maradnak el. Ez már közvetlenül is veszélyezteti a betegeket, közvetlenül is okozhat életveszélyes helyzeteket, hozzájárulhat betegek elhalálozásához – mondta Kunetz Zsombor egészségügyi elemző, orvos. Úgy fogalmazott, hogy hosszú távon Budapesten négy-öt szuperkórházat kellene építeni, mert a jelenlegi épületek a XXI. században már alkalmatlanok a funkciójuk ellátására. A vidéki ellátórendszert is teljesen át kellene alakítani.