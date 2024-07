A magyar egészségügyből nem milliárdok, hanem inkább száz- vagy ezermilliárdok hiányoznak. Az európai átlagtól évi 2000-2500 milliárd forinttal van lemaradva a magyar állam az egészségügyi kiadások terén – mondta Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) főtitkára a 444-nek adott interjúban.

A főtitkár szerint most két mondat hangzik el állandóan: az egyik, hogy a kormány nem tervez kórházbezárásokat, ami a MOK szerint szinte lehetetlen.

A kórházak és az osztályok így maguktól fognak „bezáródni”, amikor tönkre mennek, elfogynak a dolgozóik.

És nem feltétlen azok a kórházak zárnak be, amelyekre nincsen szükség. Ellenkezőleg: lehet, hogy azok mennek tönkre és állnak le, amelyekre a legnagyobb szükség lenne – mondta Svéd Tamás.

A másik mondat, ami elhangzik, az az, hogy jelenleg nincs érdemben több pénz az egészségügyre, és hatékonyságnöveléssel remélik megoldani a problémákat, miközben a rendszer hosszú ideje masszívan alulfinanszírozott, és igen jelentős összeget kellene rászánni, ha egy fenntartható, adaptív, 21. századi működést szeretnénk.

A kórházfejújításokkal kapcsolatban a főtitkár elmondta: egyes kórházfelújításokat úgy kellene kezdeni, hogy jön egy csapat buldózer, eltolja az elavult épületeket, és a helyükre zöldmezős beruházásként egy szép, új, modern kórházat építenek. Lényegében ez történt sok éve a Honvédkórház területén.

Embertelen körülmények a kórházakban

Az utóbbi napokban a kánikula okozza a legnagyobb problémát az egészségügyi intézményekben is. Elromlott a klíma többek közt a Szent László Kórház transzplantációs osztályán, az úgynevezett steril szobákban, ahol 32 fokban feküdtek a gyerekek. Múlt héten a fővárosi János kórház ortopéd traumatológiai osztályán adta fel a szolgálatot a klíma. Miután a műtőkben és a kórtermekben is hamar 30 fok fölé nőtt a hőmérséklet, el kellett halasztani a műtéteket. Svéd Tamás szerint a légkondicionálás nem csak a műtőben lenne fontos, a kórtermekben is embertelen állapotok uralkodnak, pedig a betegek – és a sebek – gyógyulását jelentős mértékben visszaveti, ha 30 fokos kórteremben kell feküdniük.