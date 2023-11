Az ünnepek előtti időszak a fokozottabb vásárlások időszaka, így a bankkártyás és online fizetési csalással foglalkozó bűnözők is aktívabbak. Most már a bankok is egyre inkább kiszűrik a gyanús eseteket, de továbbra is oda kell figyelni az ügyfeleknek, hogy gondoljanak át minden online bankkártyás fizetést, ismeretlenek kérésére ne végezzenek átutalást és ne adják ki ki netbanki adataikat. Az Erste sajtótájékoztatón számolt be a csalások elleni intézkedésekről, és az ügyfelek által megszívlelendő ajánlásokról.

Elkövetési módok, célcsoportok

Ami a csalások jellegét illeti: gyakoribbak a kártyás csalások, hisz azokat egyszerűbb elkövetni, de az átutalási oldalon lehetnek értelemszerűen nagyobbak a károk. Az Erste adatai szerint az áldozatokat illeti: többnyire a budapesti középkorú hölgyekről van szó, akik sokat mozognak az online értékesítési platformokon. Ugyanakkor a hasonló korú és lakhelyű férfiak csoportjában sokkal nagyobb összegűek a károk, aminek jellemző oka, hogy könnyebben elhisznek egy túl szépnek hangzó, csalásra alapuló hirdetést. A 20-30 éves korosztály sokkal ellenállóbb, immunisabb, nehezebb őket becsapni

Egyre hatékonyabb szűrés

Ami igen lényeges: az Erste a visszaélések 90 százalékét már ki tudja szűrni,

tavaly már 4,4 milliárd forint ellopását akadályozták meg,

de értelemszerűen minden esetet lehetetlen megelőzni, hisz sokszor életszerű, és nem lehet eldönteni, hogy az ügyfél szándékosan végez egy tranzakciót, vagy csalás áldozataként.

Módszerek

Az egyik csalási forma, hogy futárszolgálatra hivatkozva emailcímet kérnek, majd egy futárszolgálat nevében adathalász linket küldenek, ami egy hamis weboldalra vezet, és ott már bankkártya adatokat kérnek. Ilyenkor természetesen nem szabad megadni, semmilyen soron kívüli fizetést nem szabad megejteni, amire korábban nem számítottunk. Van, hogy netbanki azonosítót és jelszót kérnek, esetleg a megerősítő kódot is, ez az amit soha, semmilyen körülmények között nem adunk ki. A figyelmetlen ügyfelek ezeket megadják, és ezzel végzetes hibát követnek el.

Az Erste ilyenkor vizsgálja az új telefonkészülékről való regisztrációt, mivel a csalók az ügyfél applikációját másik készüléken regisztrálják. Ilyenkor az Erste, ha gyanús a dolog, blokkolja a számlát, és felhívja az ügyfelet, hogy valóban ő regisztrált-e. Ez átmeneti kellemetlenség lehet, azonban nagy védelmet nyújt, hisz az átlagos ügyfél viszonylag ritkán regisztrálja új telefonon a számláját.

Amire a bank figyelhet, és amire az ügyfél

Azt is tudják figyelni, hogy az adott telefon milyen nyelven van beállítva: volt hogy oroszul, ami persze normális helyzet lehet akár egy itt élő ukrán ügyfélnél, de jobb, ha inkább ő is vár egy kicsit, amíg ellenőrzik, viszont így meg lehet akadályozni komolyabb csalásokat.

A hamis weboldalakra is figyelni kell:

sok áruház weboldalát utánozzák, illetve hamis webshopokat nyitnak.

Ezeken sokszor nincs rajta a működtető cég, az elérhetőség: alaposan átolvasva könnyen gyanússá válik. A javaslat az, hogy utánvéttel vásároljunk, ha gyanús a dolog, ha nem lehet, inkább álljunk odébb, és vásároljunk ismert, megbízható helyen, akár drágábban is: megéri a biztonságot. Az Erste sok esetben már ismeri a csaló oldalakat, így a fizetést adott esetben megakadályozza, esetleg letiltják a kártyáját, ha gyanús az oldal, és erről sms-t küldenek.

Telefonos csalás

Olyan eset is van, hogy a bank nevében telefonál egy csaló, hogy veszélyben a számlája, ezért megkéri, hogy telepítsen egy vírusirtó programot, amivel rálát az ügyfél számlájára. Látja az összeget, a beszűkült tudatú ügyfelet ráveszi, hogy utaljon egy úgynevezett technikai bankközi számlára. Onnan visszanyerni vagy lefoglalni nem lehet, mert sokszor azonnal felveszik az összeget ATM-ből, vagy tovább utalják.

Az Erste tanácsai – Három alap dolog, amire mindenképp figyelj!

Ami csak a tiéd, maradjon is így! Banki adataid, mint a felhasználóneved, e-csatorna azonosítód, bankkártyád PIN-kódja vagy éppen CVV/CVC számod csak a tiéd. Maradjon is így, ne oszd meg senkivel!

Járj nyitott szemmel a webshopokban! Csak ott vásárolj, aminek a címe https-sel kezdődik, szerepel a cégjegyzékben, és jó, ha a webcímet te magad gépeled be a böngészőbe. Vigyázz, mert hirdetésekben és keresési találatokban is belefuthatsz hamis, csalók által létrehozott webshopokba!

Óvatosan a linkekkel! Online rendeltél és várod a futárt? A csalók gyakran írnak a Magyar Posta vagy futárszolgálatok nevében, és jellemzően linket találsz a levélben vagy SMS-ben, amivel adatokat vagy valamilyen díj fizetését kérik tőled. Soha ne kattints ezekre, és ne adj meg semmilyen adatot! Ha szeretnéd látni, hol jár a csomagod, inkább a közvetlenül keresd fel a futárszolgálat weboldalát!

Mit tegyél, ha mégis csalás áldozata lettél?

Azonnal hívd a bankod ügyfélszolgálatát!

Miután egyeztettél az ügyfélszolgálattal, javasoljuk, hogy tegyél rendőrségi feljelentést is, amit a banknak is továbbíthatsz, hogy segíthesd az ottani kivizsgálást!