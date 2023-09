Orbán Viktor nemrégiben azt mondta: az augusztus lesz az a hónap, ahol változás állhat be a reálbérek értékében, a béremelés ugyanis elérheti vagy meghaladhatja a várhatóan 16 százalék körüli inflációt. Azért dolgozunk kíméletlenül, lefelé rángatva az inflációt és felfelé a béreket, hogy augusztus után a bérek utolérjék az áremelkedés ütemét – fogalmazott augusztus végén.

Kemény őszünk lesz

- jegyezte meg, hozzátéve: decemberre remélhetően a két érték közel lesz egymáshoz.

Az inflációkövetés kritériumainak mindenképpen megfelel, hogy 623 ezer forinttal nőtt Orbán Viktor miniszterelnöki bruttó fizetése júliusban – derült ki a 24.hu adatkéréséből.

Ez tehát azt is jelenti, hogy a kormányfői bér bruttó 3 millió 555 ezer forintról 4 millió 178 ezer forintra emelkedett nyáron. Ehhez pedig még pluszban hozzájön az országgyűlési képviselői fizetés, ami idén bruttó 1 547 428.

Vagyis a miniszterelnöki összfizetés 5,7 millió forintra jön ki bruttóban.

A kormányfői béremelés persze annyiban nem újdonság, hogy erről már az év elején tudni lehetett.

A 444.hu emlékeztet rá, hogy Orbán Viktor fizetését az lökte meg igazán, amikor tavaly nyáron a fideszes képviselők megszavazták, hogy a házelnöki tiszteletdíjhoz kötik a miniszterelnöki bért.

Ezzel egy csapásra tavaly 1,5 millióról 3,5 millióra nőtt a kormányfői alapfizetés.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy ha áttételesen is, de a magyar átlagkeresethez van kötve Orbán Viktor javadalmazása. Az országgyűlési képviselők ugyanis az előző évi bruttó átlagkereset háromszorosának megfelelő összeget kapják, és ez őt is érinti. A házelnök a képviselői alapdíj 2,7-szeresét veszi fel. És tavaly nyár óta így van ez a miniszterelnökkel is.

A kormányfői fizetés automatikus növelése egyébként minden év júliusában lép életbe. Elvileg ekkor növekedne a kormánytagok fizetése is, aminél viszont nincs automatizmus, Orbán Viktor határozza meg annak a mértékét. A kormányiroda tájékoztatása szerint a miniszterek fizetése nem nőtt a nyáron. Még tavaly ugyanakkor átlagosan 33 százalékkal emelkedett a fizetésük, az addigi 1,9 millió helyett az új kormány hivatalba lépése után már több mint 2,6 millió forintot keresnek átlagosan.

Egyébként épp a fent idézett rádióinterjúban beszélt Orbán Viktor a fizetésemelések mértékéről, és egy futballhasonlattal élve azt mondta:

„még, még, még, ennyi nem elég!”

Azonban azt is hozzátette, hogy erről a munkaadóknak és a munkavállalóknak kell megállapodniuk - a kormány csak segíti ezt a tárgyalást -, és annak nem helyesen megválasztott üteme ugyanis munkanélküliséget okozhat - hangsúlyozta.