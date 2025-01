Tavaly 60 ezer nem megfelelő terméket állítottak meg a vámhatáron a fogyasztóvédelemért felelős minisztérium, a kormányhivatalok és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) együttműködésének köszönhetően – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az MTI-vel.

Hangsúlyozták: az egész évben folyamatosan zajló ellenőrzések célja, hogy nem megfelelő, illetve veszélyes termékek ne kerülhessenek be az Európai Unió területére.

A vámriasztások és az ellenőrzések a lehető legszélesebb termékköre terjednek ki a játékoktól (műanyag babák, lövedékes játékok, plüssök) kezdve a kozmetikai termékeken (tetováló festékek) át a műszaki termékekig (lézer pointerek, fényfüzérek).

Az NKFH közleménye szerint 2024-ben összesen 260 vámriasztás érkezett a fogyasztóvédelemért felelős minisztérium piacfelügyeleti szakterületéhez, amely több mint 300 ezer terméket érintett. A vizsgálatok alapján közel 60 ezer termék forgalomba hozatalát tiltották meg a piacfelügyeleti hatáskörben eljáró kormányhivatalok. Ezeknél többnyire jelölési és/vagy dokumentációs hiányosságokat állapítottak meg. Több mint 8 ezer termék ugyanakkor veszélyesnek is bizonyult a laboratóriumi vizsgálatok alapján. Ezek forgalomba hozatalát is megtiltotta a hatóság, és többek között 3 ezer fulladásveszélyes plüssjáték megsemmisítését szintén elrendelte, kiemelten védve ezzel a gyermekeket.

A NAV-val együttműködve az idei évben is folyamatosan ellenőrzéseket végzünk a vámhatáron a nem megfelelő, illetve veszélyes termékek kiszűrése érdekében, megakadályozva, hogy ezen termékek kereskedelmi forgalomba kerüljenek, megvédve ezzel egyaránt a magyar és az uniós fogyasztók érdekeit – idézték a közleményben Pintér Istvánt, az NKFH elnökét.