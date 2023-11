Portugália volt a kontinens földrajzi értelemben vett nyugati felé az egyetlen olyan ország, amely gazdaságilag nagyobb mértékben elmaradt a többiektől. Úgy tűnik, hogy most változik, a felzárkózás megindult: a korábbi munkanélküliség munkaerőhiánnyá alakult, az inflációs válság alig érintette az országot, és a Moodys szerint a portugál gazdaság stabil növekedés elé néz több éven keresztül.

Reformok, költségvetési többlet

A hitelminősítő májusban már pozitívra változtatta stabilról a portugál megítélést, amivel jelezte, hogy érik a felminősítés. Azt, hogy mindjárt kettőt is ugrottak, és Baa2-ről, ami a magyar szint is, A3-ra emelték az osztályzatot, vélhetően annak is köszönhető, hogy látványosan lerázta magáról a válsághatásokat a portugál gazdaság. Hangsúlyozták, hogy emellett az ország elég sok mindent tett is azért, hogy nagyot léphessen előre: gazdasági és pénzügyi reformokat valósítottak meg, és megerősítették a bankrendszert.

Ami a hitelminősítő számára talán a legfontosabb: az ország komoly erőfeszítéseket tesz, hogy mérsékelje GDP-arányos adósságát. Az már önmagában is sokatmondó, hogy míg Portugália tavaly a harmadik leginkább eladósodott ország volt az eurózónában, addig idén a hatodik helyre esik vissza, miután adósságrátája a spanyol, francia és belga szint alá esik idén. A költségvetés többletet mutat idén, így az adósságszint az idei 2,1 százalékos gazdasági növekedés által lehetővé tett értéknél is nagyobb mértékben csökken.

Fenntartható adósságcsökkenés

A jövő évi költségvetést is többlettel tervezik, és a gazdasági növekedés a portugál jegybank szerint átlagosan 2 százalék lesz a következő 5 évben, így összességében igen jelentős adósságcsökkenés valósulthat meg ezalatt, lefelé erősen eltávolodva a GDP 100 százalékát elérő igen magas szintről. Az adósságcsökkentést és a költségvetési többletet természetesen az is segíti, hogy nem magas az adósság kamata: a 10 éves államkötvény 3,25 százalék.

Jöhetnek a befektetők

A portugál adósbesorolás így most már a Moody's és a Fitch esetében egyaránt az A kategóriában, van, míg az S&P esetében BBB+ a minősítés, pozitív kilátással. A negyedig, kevésbé ismert hitelminősítő, a DBRS is A kategóriás besorolást ad az országnak, így a portugál pénzügyminiszter szerint, akit a Bloomberg idéz, az ország immár nyitott a legszigorúbb elvásárokkal rendelkező befektetők széles köre előtt is.