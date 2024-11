Bemutatkozott Magyarország első, üzemszerű működésre képes és MEKH által hivatalosan is bejegyzett energiaközössége. Bábolnán útjára indult – a hazánkban egyedülálló, de világszerte is ritka kezdeményezés – célja, hogy a helyben megtermelt áramot helyben is fogyasszák el. A lakosság a hivatalos árnál drágábban adhatja el megtermelt feleslegét, míg a cégek olcsóbban vehetik azt meg.

Dr. Horváth Klára, a nyugat-magyarországi kisváros polgármestere kiemelte, hogy a település mindig is élen járt az előremutató innovációk területén, és a mindenkori önkormányzat örömmel állt az ilyen kezdeményezések élére.

A kilencvenes években már szelektíven gyűjtöttük a szemetet, a vízbázis védelmében különböző mérőműszerekkel dolgoztunk. A helyi mezőgazdasági kombinát mindig is környezettudatos gazdálkodást folytatott. Ezeket a folyamatokat próbáljuk meg tovább vinni és erősíteni

– sorolta fel a sikereket és az önkormányzat előtt álló célokat az MSZP-s politikus.

Mégis mi az energiaközösség Az energiaközösség olyan csoportosulás, amelyben háztartások, vállalkozások vagy akár önkormányzatok együttműködve, közösségi alapon termelnek, fogyasztanak és osztanak meg energiát, jellemzően megújuló forrásokból, mint a nap - vagy szélenergia Ezenfelül egy metángázos gázmotor is segít az energiatermelésben Bábolnán. Az ennek működtetéséhez szükséges gázmennyiséget saját kutjukból nyerik és a többletgáz felhasználásával fűtik az önkormányzat intézményeit és működik a főzőkonyha is. A közösségi alapú energiaellátásban a tagok megoszthatják a beruházási költségeket, és az energia költsége csökkenhet a háztartások számára.

Dr. Horváth Klára kiemelte, hogy „mivel a közösség saját energiaforrásokkal rendelkezik, így csökkenthető a függés a központi energiaszolgáltatóktól és a külső piacoktól. Végül, de nem utolsósorban az energiaközösségek erősítik a helyi közösségeket, mivel a tagok együtt dolgoznak egy közös célért, ami növeli a társadalmi összetartozást és bizalmat.” A polgármester hangsúlyozta, hogy ebben a modellben

az áram helyben maradása az energiaszuverenitást erősíti,

a közösség tagjai egymás között értékesíthetik az áramot,

és a társulás ipari szereplői használhatják fel a háztartási kiserőművek termelését.

A projekt finanszírozása és további fejlesztések

Először 2021-ben egy szakmai konferencián hallott az energiaközösségről a településvezető, pont abban az időben, mikor az energiaárak is elszabadultak, ekkor született meg benne a bábolnai energiaközösség ötletete– írja a növekedés.hu

A polgármester megvitatta a lehetőségeket a helyi cégek vezetőivel, akik úgy döntöttek, beállnak a kezdeményezés mögé.

Megalakult a konzorcium, amelynek később sikerült pályázati forrást nyernie a kivitelezéshez.

Az eredetileg tervezett teljes költség nagyjából egyharmadát sikerült elnyerni, ezért az önkormányzat nagyon sok önerős vállalást kellett tennie a projekt megvalósításához – a fejlesztést és a kivitelezés több szereplője is vállalta, hogy társadalmi munkában végzi el a munka ráeső részét.

Jelenleg az önkormányzat a társulás legnagyobb szereplője gázmotoros kiserőművével és naperőművei bevonásával. Nemsokára taggá válik

az IKR Agrár Kft. 340 kilowattos naperőművel,

az OSI Food Solutions Kft. nagyfogyasztóként,

illetve három magánszemély napelemmel és villamosenergia tárolóval.

A rendszert kiegészíti egy 200 kilowattos, akkumulátoros áramtároló egység és egy V2G busztöltő, amely képes az igénybevétel egyenetlenségeit kisimítani.

Ez lehet Magyarország jövője

A Horváth Klára további fejlesztéseket tervekről is beszámolt: minden intézményükre napelemeket fognak felszerelni, illetve egy 36 hektáros napelemfarmot is az energiaközösség részévé szeretnék tenni. A városvezető hangsúlyozta, hogy

jövő év végére, de legkésőbb 2026-ra szeretnénk a nulla forintos rezsiköltséget elérni az önkormányzati intézményekben.

Hazánkban elsőként a Vertesz Kft. nyerte el a jogot, hogy az önkormányzattal karöltve részt vegyen energiaközösség vezérlés kialakításában Bábolnán.

Flamich Péter, a Vertesz Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a bábolnai SCADA és elszámoló rendszer egy része már stabilan működik éles körülmények között. Az ügyvezető szerint a település példája megmutatja, milyen rendszerek fognak a jövőben Magyarországon működni az energiaközösségekben.