Több mint tízezer tonna lejáratközeli és csomagolási hibás élelmiszert mentett meg a megsemmisítéstől tavaly a Magyar Élelmiszerbank Egyesület áruházakból és gyártóktól, hogy rászorulóknak adományozza azokat.

A 15 milliárd forint értékű támogatást túlnyomórészt önkéntes munkára és egy 500 karitatív szervezetből álló élelmiszermentő hálózatra építve juttatták el a nélkülözőkhöz – áll a szervezet csütörtöki közleményében.

A csomagokból elsősorban családsegítő szolgálatok ellátottjai, idősgondozásban élők, nagycsaládosok és egyszülős háztartások, hajléktalanok, fogyatékkal élő emberek valamint gyermekotthonok lakói részesültek.

Az élelmiszerek legnagyobb része pékáru, valamint zöldség és gyümölcs volt, de zöldségkonzervekből és tejtermékekből is jelentős mennyiséget adtak át.

A szezonális és promócióból visszamaradt termékek is szerepeltek a támogatási listán, csak a kereskedőknél megmaradt csokimikulásokból, csokinyuszikból, tojásokból és egyéb édességekből 30 ezer csomagot tudtak összeállítani rászoruló gyerekeknek.

Legutóbb a koronavírus-járványt megelőzően sikerült egy naptári évben ilyen nagyságrendű adományt kiosztani, de akkoriban még lényegesen több volt az összegyűjthető felesleg.

Az egyesület önkéntesei és partnerei ma már több mint 700 boltba látogatnak el napi rendszerességgel, ami duplája a 2020 előtt felkeresett egységeknek. A kereskedők élelmiszerkészletezési gyakorlata sokat fejlődött az elmúlt években, ami a pazarlás visszaszorítása szempontjából fontos, a rászorulók számát látva azonban kihívást jelent.

Az Élelmiszerbank éppen ezért folyamatosan keresi a kapcsolatot további gyártókhoz, forgalmazókhoz és újabb élelmiszermentési módokat is tesztel. Tavaly a vendéglátói szektorban is számos partnerséget indítottak, például már érintetlenül maradt készételeket is átvesznek nagyobb céges rendezvényekről és iskolai menzákról.

Mint írják, a készétel mentése és adományozása új távlatokat nyit a nélkülözők ellátásában, magasabb tápértékű, változatos ételeket tudnak így biztosítani számukra. Terveik szerint idén már ezeket az adagokat is százezres nagyságrendben gyűjtik majd.

A vendéglátóhelyek és rendezvényszervezők is érdekeltek lehetnek az ilyen együttműködésekben, hiszen jelentősen csökkenthetik a maradékok kezelésével kapcsolatos költségeiket.

Mint az egyesület írja, Magyarországon több mint egymillió tonna élelmiszerfelesleg keletkezik évente, amelyért a háztartások, a feldolgozó ipar, a kereskedelem, a vendéglátó szektor és a mezőgazadsági termelés is felelős. Ezekkel egyrészt sok ember élelmezési problémáját lehetne megoldani, másrészt az el nem fogyasztott élelmiszerek a környezetet is jelentősen terhelik. Az ENSZ felmérése szerint a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok tíz százaléka az élelmiszerpazarlással hozható összefüggésbe.