Augusztus 1-jével lett az új családokért felelős államtitkár Koncz Zsófia. A borsodi országgyűlési képviselő az elmúlt években miniszterhelyettesként dolgozott előbb a Technológiai és Ipari Minisztériumban, majd az Energiaügyi Minisztériumban. Politikai pályáját a Fidelitasban kezdte, majd Magyarország washingtoni nagykövetségén dolgozott külpolitikai munkatársként.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a családtámogatások további egyszerűsítésének és bővítésének előkészítésében számít a munkájára.

A családtámogatások területéért Novák Katalin felelt család- és ifjúságügyért felelős államtitkárként 2014 és 2020 között, majd 2020–21-ben családokért felelős tárca nélküli miniszterként. 2021 decemberében jelentették be, hogy őt jelölik Áder János köztársasági elnök utódjának, ezt követően mondott le miniszteri pozíciójáról.

Utódja Hornung Ágnes lett a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkáraként. Az ő időszakában alakították át a babaváró hitelt és a csokot, valamint vezették be 2024 elejétől a CSOK Pluszt.

Augusztustól Hornung Ágnes az otthonteremtés finanszírozásához kapcsolódó pénzügyi folyamatok szabályozásának felülvizsgálatáért és egyszerűsítéséért, valamint a lakossági állampapír-stratégia megújításának koordinációjáért felelős kormánybiztosként folytatta a munkát.

Tervezett intézkedések

Orbán Viktor az idén nyári tusványosi beszédében tért ki arra, hogy a békeköltségvetés részeként szükséges a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázása 2025-től, ezzel megakadályozva a demográfiai hanyatlást.

A családi adókedvezménynek köszönhetően idén 1 gyermek esetén havonta 66670 forint adóalap-kedvezményt, 2 gyermek esetén havonta 133330 forint adóalap-kedvezményt, 3 vagy több gyermek esetén 220000 forint adóalap-kedvezményt lehet igénybe venni gyermekenként.

A magyar miniszterelnök a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen arról is beszélt, hogy idővel az összes olyan támogatást, ami „a magyar társadalom stabilitását és rugalmasságát szolgálja – például a családtámogatási rendszert – ki kell terjeszteni teljes egészében a magyarok lakta területekre az országhatáron kívülre is”.

Rogán Antal a Tranzit fesztiválon tartott előadásában a demográfiai adatok javítását nevezte az elsődleges célnak a családpolitika területén.

A miniszter kiemelte, hogy az elmúlt időszakban háromszorosára nőtt a családtámogatások mértéke, a kormány célja, hogy 2026-ig megduplázzák a mostani adókedvezmények mértékét.

Azt már Koncz Zsófia jelentette be új pozíciójában, hogy azok a vidéken élő, és munkába visszatérő szülők, akiknek a gyermekei szeptember 1-től bölcsődébe járnak, újra igényelhetnek támogatást a bölcsődei térítési díjhoz. A támogatást most először azok a szülők is igénybe vehetik, akik gyermeküket önkormányzati fenntartású bölcsődében helyezik el.

Egy nemrégiben megjelent kormányrendelet értelmében október elsejétől egyszerűbben vehetik igénybe a babaváró támogatást, a CSOK Pluszt és a Falusi CSOK-kölcsönt a speciális adózási formákat választó egyéni vállalkozók, valamint a mezőgazdasági őstermelők.

Az igényléshez a speciális adózási formákat választó egyéni vállalkozók és mezőgazdasági őstermelők számára elegendő lesz egy év speciális adózási formában eltöltött társadalombiztosítási jogviszony igazolása, valamint a bevételük 50 százaléka beszámíthatóvá válik jövedelemként a hitelbírálatnál.

Demográfiai problémák

A teljes tavalyi évről szóló demográfiai adatok szerint tavaly az országban 85 200 gyermek született, 3,7 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

Idén júniusban pedig 6040 gyerek született Magyarországon, ami 1217-tel kevesebb, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában. Ez az elmúlt 20 év legalacsonyabb adata.

A Publicus nemrégiben publikált felmérése szerint a megkérdezettek 51 százaléka nem, vagy inkább nem elégedett a kormány által nyújtott családtámogatásokkal. 56 százalék szerint a különböző adókedvezmények és kedvezményes hitelek nem vagy inkább nem alkalmasak arra, hogy gyerekvállalásra ösztönözzék a fiatalokat.