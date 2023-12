A végleges CSOK Plusz jogszabályba bekerült néhány változtatás a korábbi tervezethez képest – ezeket foglalták most össze közleményükben a Credipass szakértői.

Az egyik legfontosabb ezek közül, hogy 2024 márciusáig türelmi időt kaptak azok a családok is, akik már jelenleg is babát várnak és fel szeretnék venni a támogatott kölcsönt.

A rendeletszöveg alapján egészen biztossá vált, hogy a támogatási összeg igényléséhez kötelező lesz a gyermekvállalás, és az is, hogy a maximális hitelösszeg megállapításakor a meglévő és a vállalt gyermekekkel is számolni fognak.

Továbbá ismert tény volt, ami most újonnan megerősítést nyert, hogy a kedvező lakáscélú támogatásnál a hitel kamata legfeljebb 3 százalék lesz, ám ezt ennél kedvezőbb feltételekkel is biztosíthatják a jövőben a pénzintézetek.

Az előzetesekhez képest a végleges rendelettel az sem változott, hogy a kölcsön futamideje 10 és 25 év közötti lehet, maximális összege pedig a gyermekek számától függ:

egy gyermeknél legfeljebb 15 millió forintot;

két gyermeknél legfeljebb 30 millió forintot;

három, vagy több gyermek esetén legfeljebb 50 millió forintot kaphat az igénylő család.

Mi változott a rendelettervezethez képest?

2024. március 31-ig még beadható lesz a hitelkérelem úgy is, hogy a 2024. január 1-et követően született vagy örökbefogadott babák vállalt gyermekként legyenek figyelembe véve. Vagyis így további gyermek vállalása nélkül is megkaphatják a családok a kölcsönt. Ezen kívül, a futamidő alatt érkező újabb babánál pedig már járhat gyermekvállalási támogatás, vagyis a 10 millió forintos tartozáselengedés is.

Ehhez kapcsolódik az a kitétel is, amit már a rendelettervezetből ismertünk, hogy átmeneti rendelkezésként 2025. december 31-ig egy házaspár akkor is jogosult a CSOK Pluszra, ha a feleség már elmúlt 41 éves, amennyiben az igényléskor legalább 12 hetes magzatot tudnak igazolni.

A végleges jogszabály úgy rendelkezik, hogy a Falusi CSOK-os ingatlanok esetében marad az illetékmentesség, méghozzá vételár korlátozás nélkül. Azonban a CSOK Pluszos ingatlanok esetében más a helyzet: ezeknél ugyanis a vételár 80 millió forintot meghaladó részére kell majd megfizetni a 4 százalékos illetéket, ami jó hír, hiszen így a 80 millió forint érték feletti lakások, házak esetében sem esünk el jövőre teljesen az illetékmentességtől.

Egy példán keresztül megmagyarázva: egy 100 millió forintos ingatlan esetében, 20 millió forintra kell megfizetni csupán az illetéket, azaz ebben az esetben 800 ezer forintot a 4 millió forint helyett.

Most az is kiderült, hogy a CSOK Pluszból vásárolt lakás vételárának elég csak a pár korábbi közös lakásuk rájuk eső tulajdoni hányadának értékét meghaladnia. Azaz, ha egy 30 millió forintos lakásban a házaspárnak együttesen csak 50 százalék tulajdonrésze van, akkor 15 millió forintnál drágább lakást/lakóházat kell venniük ahhoz, hogy jogosultak legyenek a CSOK Pluszra.

A Credipass és a Duna House szakértőinek tapasztalata alapján erős az ügyfelek érdeklődése és aktivitása, amely az ingatlan- és hitelpiacon is pozitív változásokat hozhat a következő évben

– mondta el a rendeletről Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője.