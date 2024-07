Orbán Viktor a poszott tusványosi beszéde után tette ki, ahol elmondta, a békeköltségvetés részeként szükséges a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázása 2025-től, mivel meg kell akadályozni a demográfiai hanyatlást.

A családi adókedvezménynek köszönhetően idén 1 gyermek esetén havonta 66670 forint adóalap-kedvezményt, 2 gyermek esetén havonta 133330 forint adóalap-kedvezményt, 3 vagy több gyermek esetén 220000 forint adóalap-kedvezményt lehet igénybe venni gyermekenként. A témáról itt írt bővebben az Economx.

Kapcsolódó Így kell számolni a családi adókedvezménnyel

Tavaly a miniszterelnök még arról beszélt, hogy az egyeduralkodó Amerika lassan kénytelen megosztani szuperhatalmi státuszát Kínával, szombaton már azt mondta, ha Donald Trump próbálkozásai nem jönnek be megválasztása esetén, az USA végleg elveszíti világelsőségét. A kormányfő víziója egy nagyvolumenű világrendváltozás, aminek következményeként Ázsia lesz a világ egyik központja, Európa pedig skanzenné válik, ha nem száll be a versenybe. Ráadásul komoly mínuszból indulunk, mint a Financial Times hasábjain korábban a kormányfő rámutatott: az EU versenyképességének romlása az elmúlt évtizedekben mind szélesebb körű folyamattá vált.