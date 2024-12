A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) arra számít, hogy a szociáldemokratákkal és a liberálisokkal együtt kormányzati többségük lehet a romániai parlamentben, de a nagykoalíció lehetőségét sem zárja ki – erről Kelemen Hunor, a románia magyar párt elnöke beszélt kedden a Kossuth rádió reggeli műsorában.

Az elnök szerint fontos, hogy legyen befolyásuk, mert nagyon megerősödtek a magyarellenes pártok.

A vasárnapi választáson hét párt jutott a parlamentbe, a magyarellenességéről elhíresült AUR a második helyen végzett. Kelemen Hunor szerint van rá esély, hogy egy nagykoalícióban mindenki benne lesz, kivéve az AUR-t és a Fiatal Emberek Pártját

ők azok, akik ugyanabból a törzsből nőttek ki, és magyarellenesek, amit már ezerszer bebizonyítottak.

A magyar pártvezető kiemelte, olyan kiegyensúlyozott parlamenti többségre van szükség, amely garantálja a stabilitást és a gazdasági növekedést, ez az RMDSZ nélkül „nem nagyon fog menni”.

Az RMDSZ a szavazatok 6,4 százalékát szerezte meg a vasárnapi romániai parlamenti választáson, 240 ezerrel többen szavaztak a magyar pártra, mint a legutóbbi választáson

A szélsőjobboldal árnyképe

Kelemen Hunor elmondta, fokozta az érdeklődést és a mozgósítást is, hogy a parlamenti mellett elnökválasztást is tartanak Romániában. Ezért a magyar közösség összefogott, megértette veszélyt és felelősséget vállalt magáért, olyanok is részt vettek a választáson, akik rég nem voltak szavazni.

A parlament egyharmada szélsőséges, magyarellenes pártokból áll majd, amelyek eddig kevésbé voltak erősek, most háromszorosára nőtt az erejük.

Az RMDSZ vezetője úgy véli, e pártok választói nem mind magyarellenesek, viszont dühös emberek, mérgesek a politikai elitre, az elmúlt évekre, de akár az utóbbi 25-30 évre is, ők a meglévő rendszer ellen szavaztak. Azt is aláhúzta, hogy bár a „rendszerellenes" pártok még nem voltak kormányon, közülük nagyon sokan a '89 előtti rendszer emberei.

A nemzetiségi politikus emlékeztetett rá, hogy az AUR a magyar katonai temető feldúlásával került a közvélemény figyelmébe „és 2020-ban úgy jutottak be a parlamentbe, hogy magyarellenes akciókon kívül semmi egyebet nem mutattak fel, de az ő választóikat 100 százalékosan nem nevezném magyarelleneseknek”.

Csak az elnökválasztás után láthatunk tisztán

A magyar pártelnök a legfontosabb kormányzati feladatok között sorolta

a kisebbségi jogok megőrzését,

a családpolitikát,

a gazdasági növekedést,

a kis- és közepes vállalkozások támogatását,

az egészségügyi és oktatási rendszer rendbetételét

és a költségvetés kiigazítását, mert nagy a hiány és az államadósság.

Hozzátette, a kormánykoalícióról szóló tárgyalások csak az elnökválasztás után kerülhetnek célegyenesbe – írja az MTI.

Romániában december 8-án tartják az elnökválasztás második fordulóját, az első fordulót a függetlenként induló szélsőjobboldali Calin Georgescu nyerte meg, a második helyret a liberális Elena Lasconi szerezte meg. Az RMDSZ Elena Lasconit támogatja, mint a kisebbik rosszat, és erre kérik saját választóikat is.