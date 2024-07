A modell is eltér az eddigi Auchan kutakétól, mert Csepelen – éppen azért, mert nem az üzlet közvetlen közelében van – egy újszerű választékkal rendelkező benzinkútshopot is üzemeltet a vállalat, amelynek kínálatát a fogyasztói igényeknek megfelelően szezonális termékekkel, most például készételekkel és grilltermékekkel is feltöltik.

Az üzemanyagárak viszont ugyanazok, mint a többi Auchan benzinkúton, itt is a megszokott diszkontáron adják az üzemanyagot.

Eddig az volt a koncepció, hogy minden Auchan áruházhoz tartozzon benzinkút is azért, hogy az áruházba betérők a vásárlás mellett kedvező árú tankolással is csökkenthessék kiadásaikat. Csepelen 2015 óta üzemel töltőállomás, amely a szigetszentmiklósi Auchan vonzáskörzetének vásárlóit szolgálja ki. Legújabb egységüket a Kántor úton nyitották meg.