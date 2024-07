Az Auchan lesz a kitelepült boltja a július 10-én kezdődő EFOTT-nak. A 300 négyzetméteres Auchan Placcon 400-féle termékkel várják a fesztiválozókat a rendezvény egész ideje alatt. Különlegességekkel, többek között mentes és vegán termékekkel, helyben sütött pékárukkal és hűtött italokkal is készülnek, de az üzletben megvásárolt alapanyagokból főtt menüt is készítenek kérésre. A sajátmárkás termékek bolti áron kaphatók, a Bizalomkártya pedig a fesztivál alatt is kedvezményekre jogosít.

Az élelmiszerek között lesznek laktóz- és gluténmentes, valamint vegán termékek is, kozmetikumokból pedig praktikus kis kiszerelésűek, hogy mindenki megtalálja azt, amire szüksége van a július 10-én kezdődő fesztiválon.

A nagy melegben jól fog jönni, hogy az italokat kizárólag hűtve árulják, a pékárukat viszont frissen sütve, szinte még melegen.

Aki pedig a négy nap alatt azért főtt ételt is szeretne enni, ezt is megteheti, hiszen az üzletben megvásárolt alapanyagokból az Auchan szakácsai ingyen készítik el a fesztiválozóknak a kiválasztott Placc menüt. A kibővített Placc menüben a hamburgerek és grillhúsok mellett vegán és mentes opciók is lesznek, illetve sok-sok egészséges zöldség. Ugyancsak az egészséges vonalat képviselik a smoothie-k, amelyekből többféle mixet is kínálnak.