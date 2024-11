A szerb közszolgálati televízió szerint az épület régi, 1965 óta nem felújított részének bejárata feletti tetőszerkezete omlott le nagy robajjal pénteken dél előtt, többeket maga alá temetve.

A beszámoló szerint nagyszámban érkeztek mentők és tűzoltók a helyszínre, és munkagépeket is vezényeltek a vasútállomáshoz, hogy eltávolítsák a leomlott betonkonstrukció elemeit. A vajdasági RTV helyi tudósítója arról számolt be, hogy a helyszínen tartózkodik egy halottszállító autó is.

A vasúttársaság közölte, az előtető a vasútállomás régi épületén szakadt le, nem azon, amelyet a Belgrád-Budapest vasútvonal kiépítése miatt felújítottak, ezen a részen csak belső felújítást végeztek, illetve a homlokzatot újították fel.

Rekonstruisana železnička stanica u Novom Sadu!



Ovo je katastrofa i tragedija za koju verovatno niko nikada neće odgovarati.

Az újvidéki vasútállomáson szünetel a közlekedés, folyik a helyszínelés. Milan Duric polgármester és Ivica Dacic belügyminiszter mellett a helyszínre tart Aleksandar Vucic szerb államfő is – írja a 24.hu.