Tömegesen adják vissza az ipart a taxisok a német fővárosban, mert elsöprőnek találják a versenyt, amelyben egyre inkább az alkalmazáson keresztül elérhető, utazásmegosztó szolgáltatások sofőrjei fújják a passzátszelet, akik többnyire bérelt autókkal és utolérhetetlen dömpingárakon vállalják a fuvarokat.

A hivatásos taxisok képviselői most felszólították a berlini vezetést, hogy más nagyvárosok mintájára merítsék ki a jogi lehetőségeket és tegyenek lépéseket. Elsősorban azt követelik, hogy minimumárak bevezetésével akadályozzák meg a piacon eluralkodott Uber, Freenow és Bolt szolgáltatók dömpingárazását, ami azzal járhat, hogy a lakosság az eddigieknél jóval magasabb viteldíjat fizethet majd egy-egy kósza fuvarért.

Egyre kevésbé éri meg a taxizás

Segítségre van szükségünk, különben hamarosan a taxiszolgáltatás csak korlátozottan lesz elérhető a fővárosban, majd megszűnik – közölte Leszek Nadolski, a berlini taxiipari céh elnöke a Berliner Zeitunggal, hangsúlyozva, hogy nagy bajban vannak a hagyományos üzemeltetők, sőt, mostanra az ipar túléléséről van szó. A hanyatlást a külvárosiak már tapasztalják egy ideje, például egyre többet kell várniuk a megrendelt autókra.

Jelezte: az elmúlt két évben csaknem harmadával csökkent a hagyományos taxik száma Berlinben. Míg 2020 januárjában több mint nyolcezer engedélyt adtak ki, addig 2022 márciusában ez a szám már a hatezret sem érte el. A taxik száma az idei év végére ötezer alá süllyedhet, miközben jelenleg több mint hatezer autót futtatnak az Uberrel, Freenow-val és Bolttal együttműködő sofőrszolgálatok, amelyek a jogi besorolás szerint „bérelt autók sofőrrel”.

Ezek az arányok szerinte azt mutatják, hogy a fővárosi mobilitási mixben fontos feladatokat ellátó taxis iparágat napjainkra a második világháború óta tapasztalt, legnehezebb létharc sújtja.

Főként, hogy míg a taxis tarifákat a hatóságok szabják meg és kötelező érvényűek, addig a bérautó tarifái szabadon meghatározhatók. A taxiiparnak esélye sincs felvenni a versenyt ebben az eltorzult versenyben.

Adóelkerülés, jóléti csalások rendelésre

Az Uber & Co. viteldíjai akár 40 százalékkal alacsonyabbak, mint a hagyományos szolgáltatók tarifái. A bérelt autók dömpingárai még a költségeinket sem fedeznék, de nem lehet az utasokat hibáztatni, hogy kihasználják az olcsó ajánlatokat. Mindenki igyekszik spórolni, még akkor is, ha ez az adóelkerülés és a jóléti csalások ösztönzését jelenti – mondta a lapnak a Taxi- és Autókölcsönző Szövetség alelnöke. Hermann Waldner szerint az utazásmegosztó szolgáltatások sofőrjei másként nem tudnak megélni, csak a szürkezónában, viszont azért is népszerűek, mert gyakran gyorsabbak, hatékonyabbak, mint a hagyományos személyszállítók.

Éppen ezért a szövetség szerint legfőbb ideje, hogy a berlini politikusok és a közigazgatás felelősei drasztikus intézkedéseket hozzanak, mégpedig úgy, hogy egységes tarifarendszert, illetve a bérelt autóknál minimális szállítási díjat vezetnek be.

Berlin óvatosan vetne pórázt az Uber nyakába

Ehhez például az az új, garantált viteldíjmodell szolgálhat példaként, amelyet 2024-től alkalmaznak Berlinben a hagyományos szolgálatóknál, hogy megkönnyítsék és kiszámíthatóbbá tegyék a taxizást. Ennek lényege, hogy aki applikáción, telefonon rendel fuvart, azt garantáltan fix árért szállítják el az úti célhoz, így a forgalmi dugók és az építkezések miatti kerülőutak már nem tudják megnyomni az utazási költségeket.

Hermann Waldner elmondta: Münchenben már működik ez a modell, és az utasok profitálnak a rögzített árakból, amely a normál útvonaldíjaknál általában 10 százalékkal alacsonyabb. Javaslatuk szerint a sofőrrel bérelt autók viteldíjai is hasonló szinten mozoghatnának a hatóság közbelépésével, de legalább a minimálárak bevezetésével kiegyenlítődne a verseny.

A berlini közlekedési igazgatás ugyanakkor egyelőre visszafogottabb, még vizsgálják a minimálár bevezetésének lehetőségeit, mert az az egyéb fuvarozók esetében bonyolultabb a szövetségi törvények és az uniós jog követelményei miatt.

Barcelonában elűzték az Ubert, most Lipcsén a világ szeme

Korábban más európai városokban, például Barcelonában már bevezették a minimális tarifaszabályozást, ami az Uber rövid időre történő kilépéséhez vezetett. Nem sokkal később azonban az Európai Bíróság hatályon kívül helyezte ezeket a követelményeket a spanyoloknál.

Most a lipcsei bíróság is foglalkozik a kérdéssel, de egy folyamatban lévő per miatt ott még nem lehet látni a szabályozás hatását, és jelenleg nem foglalható bérautós sofőr semmilyen alkalmazáson keresztül. Ám ha ez lehetővé válik, az utasok magasabb viteldíjakra számíthatnak.

A szász városban az alig több mint két éve megszavazott szabályok szerint – mivel a bérautók nem veszélyeztethetik a tömegközlekedést és nem kannibalizálhatják a taxiforgalmat – az utasok foglalásonként kezdetben kilenc eurót kell majd fizessenek. Ennyibe kerül ugyanis Lipcsében három busz- és villamosjegy. Emellett olyan távolsági tarifa várható, mint a taxikban: kilométerenként két euró.

Az Uber szerint sértik az EU-s jogot

Nem csoda, hogy kritika éri a fuvarozási ágazatot. Lipcse nemzetközi közönséggel rendelkező vásár- és diákvárosként alapvetően érdekes számunkra, de az ott tervezett minimális tarifák elképesztően magasak, és szerintünk sérti az Európai Uniós jogban a letelepedés szabadságának elvét – nyilatkozta az amerikai Uber németországi szóvivője, Tobias Fröhlich.

Szerinte modern mobilitást és a nagyobb versenyt szolgáló megoldásokra van inkább szükség a környezet, a fogyasztók és a taxiipar javára. Hozzátette: a taxik szinte mindenhol mély válságban vannak, még azokban a városokban is, ahol az Uber egyáltalán nem aktív, vagyis a problémák nyilvánvalóan strukturálisak.