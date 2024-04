A közelmúltban derült ki, hogy az Uber – amely 8 éve hagyta el a magyar fővárost – visszatér Budapestre, ám új formában. A BKK után a Nemzeti Közlekedési Hatóság is engedélyt adott a vállalatnak, ennek kapcsán a Portfolio kérdezte Kardos Esztert, az Uber magyarországi vezetőjét és Reich Ádámot, a partnercég, az F Mobilitás Kft. ügyvezetőjét.

Az interjúból kiderül, hogy kora nyári indulással terveznek, s hogy már idén több mint ezer sofőr legyen az Uber alatt.

A vállalatnál arra számítanak, hogy már az indulásnál nagy lesz a kereslet, emiatt fontos, hogy a kezdésre annyi sofőrt tudjanak bevonni, amennyit csak tudnak.

Az Uber szeretné, ha a sofőrjeik minél nagyobb bevétellel számolhatnának, ennek kapcsán a következő napokban egy minden részletre kiterjedő, átfogó információs csomagot tesznek közzé az érdeklődőknek a megfelelő csatornákon.

Reich Ádám elmondta:

„az elsők között csatlakozó sofőrök járnak majd a legjobban, hiszen ők nem csak jutalékra számíthatnak az első 3 hónapban, hanem egyéb jelentős juttatásokra is. Mindezen felül pedig további bónusz jár azoknak, akik ösztönzik társaikat is a csatlakozásra”.

Az érdeklődő sofőrök az uber.com és az Uber alkalmazásban regisztrálhatnak majd, ez a lehetőség napokon belül megnyílik.

Kardos Eszter arról számolt be, hogy mióta az Uber 2016-ban kivonult Magyarországról, a cég új vezérigazgatót nevezett ki, Dara Khosrowshahi személyében, aki az üzlet minden területét újraformálta. Ennek fényében az Uber már együttműködik a taxisokkal, így az eddigi 33 nagy világváros után most Budapest is ebbe a kategóriába tartozik majd.