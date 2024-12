A szíriai közszféra hirtelen és abszolút leállt, és számos állami alkalmazott állítólag nem tért vissza a munkahelyére – árulta el az ENSZ egyik tisztviselője, miután összeroskadt a regnáló rezsim és az annak csúcsáról letaszított elnök nem pusztán megbukott, de távozni is kényszerült az országból.

Emlékezetes, a múlt hét során a hatalmat átvevő lázadók városról városra haladtak, miközben lakosok ezrei fogták menekülőre, így természetszerűleg gyorsan káosz lett úrrá Szíriában.

Biztosítékok kellenek

Adam Abdelmoula, az ENSZ szíriai rezidense és humanitárius koordinátora a Euronews beszámolója szerint arról beszélt, hogy az állami hivatalok dolgozói mire hivatkozva nem vették fel a munkát. Elmondása alapján azt állították, hogy a kritikus egészségügyi ellátást szállító segélyjárat késett, mert a légiközlekedési személyzet szintén elhagyta addig betöltött posztjait, ezért nem mentek be munkahelyükre.

Ez egy olyan ország, melynek 53 évig egyetlen kormánya volt, és hirtelen mindazok, akiket a közmédia démonizált, immár az ország fővárosában irányítanak

– fogalmazta meg Abdelmoula az Associated Pressnek.

Az ENSZ-alkalmazott úgy véli, hogy néhány napra és a fegyveres csoportoktól

sok biztosítékra van szükség ahhoz, hogy az otthonmaradó emberek ismét munkába álljanak a közel-keleti országban.

A szíriai lázadók bejelentették, hogy Ahmad al-Saara, Abu Muhammad al-Jolani, a HTS vezetője hétfőn a fővárosban, Damaszkuszban találkozott a leköszönő miniszterelnökkel, aki Aszad kormányát vezette. Közölték, a megbeszélések az országban zajló politikai átalakulásról szóltak.

Egy férfi Bassár el-Aszadot ábrázoló plakáton sétál, miközben egy dolgozó eltávolítja azt a belváros utcájáról a szíriai Damaszkuszban 2024. december 10-én. Kép: Reuters , Amr Abdallah Dalsh

A felkelők szövetségét al-Jolani, az Al-Kaida egykori magas rangú fegyverese vezeti, aki évekkel ezelőtt megszakította kapcsolatait a szélsőséges csoporttal, és képviseleti kormányt és vallási toleranciát ígért.

A hírek szerint Nagy-Britannia és az Egyesült Államok is azt fontolgatja, hogy töröljék-e az Aszad-ellenes fő lázadócsoportot a terrorista szervezetek listájáról.

Félelem és reszketés a cellákban

Mindeközben menekültáradat vonult vissza Szíriába a szomszédos országokból – a békésebb jövő reményében és Aszad uralma alatt eltűnt rokonok után kutatva.

„Damaszkusz csendes volt hétfőn, az élet lassan visszatért a normális kerékvágásba, bár a legtöbb üzlet és közintézmény zárva volt. A köztereken néhányan még mindig ünnepeltek. A közúti forgalom újraindult, de a tömegközlekedés nem működött. Hosszú sorok alakultak ki a pékségek és más élelmiszerboltok előtt” – festette le a lap.

Szerte Szíriában a családok most a börtönök, a biztonsági hivatalok és a bíróságok előtt várakoznak, remélve, hogy hírt kapnak a bebörtönzött vagy eltűnt hozzátartozóikról.

Damaszkusztól északra, a rettegett Saydnaya katonai börtönben fogvatartott nők, néhányan gyermekeikkel együtt sikoltoztak, miközben a lázadók betörték a zárkák ajtaját.

Az Amnesty International és más csoportok szerint Saidnayában hetente több tucat embert végeztek ki titokban, és becsléseik szerint 2011 és 2016 között 13 000 szíriait öltek meg.

Látványosan omlott össze az Aszad-rezsim, civil ruhába öltözve menekültek el a katonák Senki sem számított rá: az Aszad-féle rezsim napok alatt összeomlott. A rezsim bukásának vesztesei közé sorolható Irán és Oroszország, hiszen jelentős erőforrásokkal támogatták 2011 után Aszad hatalmon maradását. Szíria jövője megjósolhatatlan. „Fontos, hogy elmarad-e a megtorlás, vagy pedig etnikai-felekezeti alapon új frontvonalak alakulnak ki” – hangsúlyozta az Economxnak a térség szakértője. Részletek cikkünkben

A lázadók szimbolikus hatalomátvétele globálisan

Már a felkelők zászlaja díszíti a budapesti szír nagykövetség épületét. A Budakeszi úton lévő épületen ugyanis lecserélték a régi, vörös-fehér-fekete sávokból álló szír lobogót, és a helyére a lázadók által használt, függetlenségi zászlóként is ismert zöld-fehér-fekete sávos zászlót tették ki, amelynek a közepén három vörös csillag van – erről adott hírt hétfő délután a Telex olvasói fotók alapján.

A lázadók jelképét a nagykövetség udvarán álló zászlórúdra is felvonták a lap cikke szerint, majd hozzáfűzték, a világ más városaiban is átvették a hatalmat a szíriai nagykövetségek felett Moszkvától Londonon és Berlinen át Athénig. A szimbolikus lépésre így a magyar fővárosban is sor került.