Hamarosan Budapestre látogat Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter elmondta: már régóta dolgoznak együtt a WHO főigazgatójával, hiszen korábban hazája, Etiópia külügyminisztere volt, és oda datálódik vissza a kapcsolatuk.

„Mindig nagyra becsültem a munkáját, képes volt a WHO-t megtartani politikamentes, professzionális szervezetként és ez a koronavírus legyőzésében nagyon fontos volt” – fogalmazott a külügyminiszter.

Ismét egyetértettek abban, hogy az emberek egészségének megvédésének semmi köze a geopolitikához, a vírusok nem ismernek sem határokat, sem politikai megközelítést, sem geopolitikai konfliktusokat, így az emberek egészségének védelme érdekében egységes globális fellépésre van szükség.

Az egészségügy területén nincs helye a kelet-nyugat vitának. Látjuk a híreket arról, hogy a koronavírus újra felütötte a fejét, azonban Tedrosz barátom megnyugtatott, hogy a világ felkészültségi szintje ma összehasonlíthatatlanul jobb a 3-4 évvel ezelőttinél. Rendelkezésre állnak a szükséges eszközök, az oltások és a természetes folyamatok által létrejött immunitás

– írta Szijjártó Péter, hozzátéve: ezek együtt lehetővé teszik, hogy megakadályozzák egy olyan pandémia kialakulását, amellyel legutóbb szembesülnünk kellett.

A lezárások és karanténok időszakát senki nem akarja újra átélni, és szerencsére úgy tűnik, hogy nem is lesz rá szükség. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz hamarosan Budapestre látogat, hogy hivatalosan is átadják a WHO budapesti központját, ahol egy 100 fős nemzetközi stáb dolgozik a világ legfontosabb egészségügyi kérdésein.