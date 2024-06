Zsigmond Gábor, PhD történész, kulturális turisztikai szakközgazdász vezeti tovább a Magyar Nemzeti Múzeumot – jelentette be Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke Csák János kulturális és innovációs miniszter jóváhagyásával.

Az újonnan kinevezett igazgató azt nyilatkozta, a célja az, hogy a Múzeum az örökségre és a meglévő értékeire építkezve egy együttműködésekre nyitott, a magyar múzeumügyet szolgáló és erősító, a magyar kulturális örökséget nemzetközi térben is bemutató erős és lendületes intézménnyé váljon.

A közlemény szerint közel 20 éve dolgozik a hazai múzeumi ágazatban Zsigmond Gábor. Múzeumvezetőként, főigazgató-helyettesként, projektvezetőként, valamint magyar és nemzetközi múzeumi szervezetek elnökségi tagjaként, vagy éppen annak elnökeként is tevékenykedik. Korábban fontos szerepet vállalt abban, hogy elinduljon a nosztalgia villamosközlekedés Budapesten. Átfogó szerepet töltött be abban is, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum szakmailag megújuljon.

Mindemellett mintegy 40 hazai és külföldi kiállításnak volt szervezője és kurátora, továbbá 15 könyv és több mint 100 tanulmány szerzője és társszerzője is. Utóbbi kapcsán az Index egy korábbi cikkében megjegyzi, hogy Tiborcz Istvánnal közösen három könyvet is írt, a legutóbbit a Hotel Gellértről.

Bár a főigazgatói pozícióra tízen pályáztak, már a jelentkezési határidő lejárta után nem sokkal Zsigmond Gábort tartották a befutónak.