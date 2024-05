A szlovák miniszterelnököt tizenöt nappal a merénylet után, csütörtök este szállították át a besztercebányai kórházból Pozsonyba. Jelenleg a Sokolská Residence-ben lábadozik, a saját lakásában.

A kormányfő önálló, egyedül tud enni, és könyökmankók segítségével közlekedik

– írja a Denník N. alapján az Új Szó.

Kerekesszékre nincs szüksége, diétát kell tartania.

A miniszterelnök állapota nem igényel 24 órás ellátást vagy speciális orvosi segítséget. Nem fekvő beteg, és nincs szüksége speciális segédeszközökre

– teszik hozzá.

Ficót a pozsonyi Szent Mihály Kórház orvosa fogja ellátni, aki ismeri az állapotát, és otthon is figyelemmel kíséri majd annak alakulását. Ha például intravénásan beadandó gyógyszerre lenne szüksége, azt otthon is felírhatják neki.

Ficót május 15-én lőtte meg egy szélsőséges merénylő. Vékonybele több ponton is megsérült, konkrétan öt helyen lőtték át. A minap az ottani Miniszterelnökség vezetője, Erik Kaliňák osztott meg részleteket:

„Beszéltem az orvosokkal, millimétereken múlt, hogy a sérülés végzetes legyen” – idézi Kaliňákot a Postoj.sk portál, hozzátéve, hogy az „az orvosok csodát tettek”.

A sebészek szerint a vékonybélsérülés a szerencsésebb sérülések közé tartozik. Azonban a műtét után is szükséges a has belső öblítése, mert fennáll a szepszis, azaz vérmérgezés veszélye. Az orvosok ebben az esetben is antibiotikumokkal próbálják megelőzni a fertőzéseket.