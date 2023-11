A német Szövetségi Gyógyszer- és Orvostechnikai Intézet (BfArM) legújabban fontolóra vette, hogy a folyamatos készlethiány miatt megtiltja a fogyókúrázók körében nagyon keresett Ozempic, Saxenda és Wegovy készítmények exportját, ami a magyar piacot is érintheti.

Ezeket az eredetileg a 2-es típusú cukorbetegek kezelésére engedélyezett gyógyszereket nem Németországban gyártják – a dániai Novo Nordisk az otthoni gyára mellett Brazíliában, Kínában, Franciaországban, az USA-ban, Algériában, Iránban, Japánban és Oroszországban is rendelkezik üzemmel. A kiviteli tilalom azokra a készítményekre vonatkozna, amelyeket Németországba szállítanak, ahonnan nem engedélyezik majd a külföldi tovább értékesítést – közölte a Tagesschau. Az Egyesült Királyság és Belgium már ideiglenesen betiltotta az Ozempic fogyás céljára történő használatát, hogy biztosítsa az elérhetőséget a cukorbetegeknek.

A németek döntését a készlethiány mellett az is indokolhatja, hogy ezek a gyógyszerek náluk olcsóbban kaphatók, mint sok más országban, ráadásul a hatóságok hamisítványok után is nyomoznak.

Tudjuk, hogy a cukorbetegeink számára Németországba szállított fecskendők egy része más európai országokba vagy az Egyesült Államokba kerül, ami nagy problémát okoz. A gyógyszerre a cukorbetegek ellátásában van szükségünk, nem pedig életmódbeli gyógyszerként – nyilatkozta Karl Broich, a BfArM elnöke a Spiegelnek.

Vannak kérdőjelek a hatóanyag körül

Arra a kérdésre, hogy mit mondana Elon Musknak, a tech milliárdosnak, aki azzal váltott ki óriási érdeklődést a fogyókúrás fecskendők iránt, hogy bevallotta, szemaglutidot használt a fogyás érdekében, Broich úgy fogalmazott:

Azt mondanám, hogy azt kívánom neki: ne kapjon pajzsmirigyrákot.

Ezzel a német gyógyszerügynökség vezetője arra utalt, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) szerint a szemaglutid hatóanyag és más összetevők összefüggésbe hozhatók a pajzsmirigyrák fokozott kockázatával, bár ezt az Európai Gyógyszerügynökség még (EMA) nem erősítette meg. Ezzel együtt, jelenleg is tart az EMA vizsgálata a szerhasználat és az öngyilkosság megnövekedett kockázatának lehetséges kapcsolatáról – emlékeztet a lap.

Mánia lett a gyógyszerből

Az Ozempic hashtaggel kapcsolatban csak a TikTokon több mint hárommillió olyan klip található, amelyekben az emberek beadják maguknak a hetente egyszer használatos Ozempic injekciót, és fogyókúrás sikereik miatt örvendeznek, vagy éppen a mellékhatásokról panaszkodnak. Az egyik videó Chelsea Handler humorista New York Postnak adott interjújából származik, amelyben a művésznő azt mondja:

A havonta ezer dollárba kerülő készítményt az orvosom mindenkinek felírja, aki csak kéri.

Amerikai tanulmányok szerint a betegek átlagosan 15 százalékot veszítenek a súlyukból a szemaglutid tartalmú készítményekkel – az USA-ban ezért alkalmazza ma rengeteg orvos jó üzletként a diabétesz-gyógyszert. Caroline Apovian harvardi professzor szerint például azért életmentő az Ozempic mindenki számára, mert az elhízás cukorbetegséget okoz, ami súlyos következményei miatt veszélyt jelent azokra is, akik amúgy nem szorulnának rá erre a termékre.

Wegovy injekciók Kép: Getty Images , Michael Siluk

Minden dobozt felbontanak a patikákban

A hatóság szerint nem zárható ki, hogy a súlycsökkentő termékekből ráadásul – szemaglutid helyett inzulintartalmú – hamisítványok is elérhetők a németországi értékesítési láncban, amelyekhez főként az internetes kereskedelemben vagy közvetlenül gyógyszerügynököktől juthatnak hozzá a fogyasztók. Mivel a készítményből világszerte rendszeres a készlethiány, a bűnözők ezt kihasználva árasztották el az európai és a tengerentúli piacokat a veszélyes másolatokkal, amelyek után egyelőre csak futnak a hatóságok.

A németországi patikákban még nem találtak gyanús termékeket, ezért a BfArM kérte a gyógyszerészek közreműködését a hamisítványok felkutatásában, amelyeket azonnal karantén alá kell helyezni. Ennek érdekében a gyógyszertárakban minden csomagon ellenőrzik az eredetiséget, az eladóknak pedig fel kell nyitniuk a dobozokat, mielőtt átadják a gyógyszert a vásárlóknak.

Az eddig azonosított hamisítványokat nehéz vagy egyáltalán nem lehet megkülönböztetni az eredetitől a külső doboz alapján, a szín-, adagolás- és méretbeli eltérések csak az elsődleges csomagoláson, vagyis az injekciós tollon ismerhetők fel – hívta fel a figyelmet a Pharmazeutische Zeitung gyógyszerészeti szaklap.

Több országban kaphatók a hamisítványok

A németeknél a nyomozás középpontjában egy baden-württembergi gyógyszerkereskedő áll. A Lörrach kerületi céget hamisítványok kereskedelmével gyanúsítják, mert szeptemberben több száz csomag bizonytalan eredetű, 2025-ös lejáratú készítményt találtak a raktárában, amelynek egy része Ausztriából származott.

Az osztrák hatóságok azt jelezték: a hamisítványok miatt már több esetben előfordultak olyan, egészséget veszélyeztető helyzetek, amelyek azonnal orvosi ellátás nélkül halálhoz vezethettek volna.

Októberben például egy 31 éves salzburgi nő került kórházba az orvosától kapott hamis Ozempic súlyos mellékhatásai miatt, ám azóta több hasonló eset is történt. Akiket eddig a veszélyes mellékhatások érintettek, valamennyien ugyanazon osztrák orvostól szerezték be a hamisítványokat, amelyek egy adott gyártási tételhez tartoznak. A Szövetségi Bűnügyi Rendőrség azonban arra figyelmeztetett, hogy ugyanabból a tételből még több fecskendő lehet forgalomban vagy raktáron más, akár külföldi orvosoknál is.

November közepén az amszterdami székhelyű Európai Gyógyszerügynökség is figyelmeztetett, hogy az Európai Unióban és Nagy-Britanniában is találtak már olyan, német nyelvű címkével ellátott Ozempic készítményeket, amelyek hamisak, és ausztriai, illetve németországi nagykereskedőktől érkeztek.