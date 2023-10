Az orosz-ukrán háború kitörése óta mintegy 820 ezer orosz állampolgár hagyta el hazáját. 15 százalékuk ugyanakkor azóta mégis visszatért. Emil Kamalov és Ivetta Szergejeva a brit Financial Times-nak úgy nyilatkozott, hogy akik visszatérnek, azok ügyes-bajos dolgaikat intézik el, vagy végleg maradnak.

Az Infostart által szemlézett cikk szerint a hazatérők leginkább azzal indokolták visszatérésüket, hogy elveszítik a vagyonukat és a presztízsüket külföldön, esik az életszínvonaluk. Szergejeva szerint nem klasszikus értelemben vett gazdasági migrációról beszélünk, mivel az önkéntesen emigrálók többsége kompetens szakember volt a saját hazájában.

A brit lap Jegor Gazarovval, a Boston Consulting Csoport és a Procter and Gambe szakértőjével is beszélt. Ő Örményországba utazott, hogy onnan menjen tovább Nyugatra vagy a Közel-Keletre. Fél év múlva azonban visszatért Oroszországba, mivel meglátása szerint külföldön nincsenek olyan jó munkalehetőségek.

A lap hozzáteszi, főként az ellenzéki beállítottságúak maradtak külföldön. Azonban hiába állítja azt a Kreml, hogy semmi bajuk nem lesz, ha hazatérnek, az állami Duma minimum szibériai száműzetéssel fenyegetőzik.

A Financial Times szerint az is lökést ad a hazatérésnek, hogy Izrael és Örményország is háborús helyeztet él át. Komoly tényező a pénz kérdése is, ami arra utalhat, hogy sikerült elkerülnie az orosz hatóságoknak a legsúlyosabb gazdasági csapásokat, de bizonyos mértékben az is tényező lehet, hogy az oroszokat nem látják szívesen más európai országokban.

Vlagyimir Putyin is megszólalt nyáron az emigránsok kérdésében, azt állítva, hogy akik külföldre távoztak, azoknak a fele haza is tért. Erről a trendről azonban megoszlanak a vélemények.