Augusztus 6-án és 7-én az ukrán fegyveres erők alegységei betörtek az ukrán Szumi és az orosz Kurszk megyék határán keresztül orosz területre. Ez a támadás komoly pszichológiai nyomást fejt ki mind az orosz katonákra, mind a lakosságra.

A Meduza által megkérdezett kormányzati tisztviselőket sokkolta a kurszki offenzíva és a politikai elit többsége Valerij Geraszimov vezérkari főnök lemondását követeli. A portálnak nyilatkozó kormányzati szereplők biztosak benne, hogy a régióban még hónapokon keresztül fognak a harcok folytatódni.

Apti Alaudinov orosz vezérőrnagy, az Akhmat zászlóalj parancsnoka pedig 2-3 hónapra saccolta, míg újra ellenőrizni tudják a kurszki területet.

Jöhet az újabb mozgósítás

Kormányközeli források azt is megerősítették, hogy a kurszki ellenoffenzíva kapcsán egy újabb mozgósítási hullámról tárgyalnak a Kremlben, amit várhatóan 2024 vége előtt be is fognak jelenteni.

Az elnöki adminisztrációhoz közel álló források elmondták:

az orosz lakosságon belül 6-ról 45 százalékra nőtt a háború miatt szorongók aránya

A lap információi szerint a Kreml egy olyan propagandakampánnyal szeretné lehűteni a kedélyeket, amely „új normalitásként" magyarázza, hogy most már az Orosz Föderáció területén is zajlanak a harcok.

Ennek a narratívának a fő elemei:

az ellenség valóban betört orosz területre;

azonban elkerülhetetlenül vereséget fognak szenvedni;

mindazonáltal időbe telik az orosz területek visszaszerzése;

de a sorkatonáknak részt kell venniük az orosz területek megvédésében.





A portál információi szerint a Vlagyimir Putyin vezette állam a jövőben arra fogja kérni a lakosságot, hogy vegyenek részt a kurszki régiónak szánt segélyek gyűjtésében és ajánljanak fel adományokat a harcokban résztvevőknek.