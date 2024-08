A Washington Post információi szerint mindkét fél nyitott volt arra, hogy egy korlátozott tűzszünet felé tegyenek lépéseket. Moszkva és Kijev között az elmúlt két és fél évben alig volt kommunikáció, csak közvetítőkön keresztül sikerült olyan megállapodásokat kötniük, mint például az ukrajnai gabona kereskedelméről szóló kompromisszum.

A párbeszéd viszont most megakadt, amint az ukrán csapatok behatoltak oroszországi Kurszk megyébe. Moszkva ezt ugyanis „eszkalációnak” minősítette. Ez még nem jelenti azt, hogy a tárgyalások véget értek volna, mivel az orosz fél csak időt kért a továbbiakhoz.

Volodimir Zelenszkij a kurszki támadással jóval megemelte a téteket a háborúban – véli a lap.

Hozzátették viszont, hogy Kijevben nem tartották megbízható félnek az oroszokat, mivel az elmúlt hetekben is komoly támadásokat indítottak a megmaradt energetikai infrastruktúra ellen, ráadásul vélhetően Moszkvában is tudták, hogy e tekintetben nagyon szorult helyzetben vannak az ukránok.

Egyetlen esélyünk van arra, hogy átvészeljük ezt a telet, mégpedig az, ha az oroszok nem indítanak újabb támadásokat a hálózat ellen – mondta egy ukrán tisztviselő, aki szerint a hideg hónapokban napi öt-hét órára – vagy kevesebbre – korlátozhatják az áramellátást.