Hivatalosan békefenntartói feladatokra képez ki örmény katonákat az Egyesült Államok – mondta Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense arról, hogy kilenc napos hadgyakorlatot tart Örményországban a helyi erőkkel az Egyesült Államok.

A Reuters adatai szerint a ráadásul csak önvédelemre alkalmas gépkarabélyaik és egyéb fegyvereik lesznek, páncéltörőt, hordozható légvédelmi rakétát vagy más nehézfegyvert nem fognak használni. Az Eagle Partner 2023 hadgyakorlat hivatalos célja az örmény haderő nemzetközi békefenntartásra való felkészítése – írja az Infostart.

Örményország egyik szomszédjával sincs jó viszonyban.

Azerbajdzsánnal a Hegyi-Karabah térség miatt kifejezetten feszült a viszony, ám az itt állomásozó, a két felet elválasztó orosz békefenntartó erők jelentős részét az ukrajnai háborúba vezényelték át – emlékeztetett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Azerbajdzsán minden értelemben jelentős erőfölényben van Örményországgal szemben, így utóbbiak abban bíztak, hogy szükség esetén Moszkva képes és hajlandó megvédeni őket.

Most ez a bizalom ingott meg

– jegyezte meg a szakértő.

Ráadásul az ukránok olyan technikával semmisítették meg az orosz technikát, amivel Azerbajdzsán is nagy számban rendelkezik, így Örményország már nem biztos abban, hogy az orosz békefenntartó erők szükség esetén meg tudják védeni

– tette Kaiser Ferenc.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy Örményország szomszédjában Törökország ugyan NATO-tag, ám ezzel a mostani hadgyakorlattal az Egyesült Államok ismét belépett az egykori szovjet érdekövezetbe. Ha Oroszország valahol meggyengül, és az ottani politikai elit mutat némi fogadókészséget, az Egyesült Államok nem habozik kihasználni a lehetőséget – jelentette ki és hozzátette, Washington azért óvatos, de Moszkva is okozott már elég problémát az amerikai érdekeknek például Afrikában és a volt szovjet tagköztársaságok közül a három balti állam már EU- és NATO-tag és Ukrajna esetében is a nyugati közeledés Moszkva legnagyobb félelme.