Olaszország néhány hónapja vészhelyzetet hirdetett az aszály miatt Szicíliában, amely jelenleg a gazdákra és az állattenyésztőkre van legnagyobb kihatással – írja a Euronews.

A vízhiány miatt az állatok már nem találnak a napi szükségleteiknek megfelelő mennyiségű vizet

- mondja Donatella Vanadia állatorvos, egy mezőgazdasági cég tulajdonosa.

Azok a gazdaságok, amelyek vizet vásároltak, a kollektív kiadások mellett nemcsak a termelési költségek növekedésével szembesülnek, hanem az állatok vízellátásának borsos árával is.

Az állati takarmányt is súlyosan érintette a helyzet. A Vanadia szerint a szénatermelés idén 60-70 százalékkal csökken.

A vízhiány miatt a tehenek kevesebb tejet termelnek, amely kevesebb utódot eredményez és szélsőséges esetben több állatot kell küldeni a vágóhídra.

Vandia szerint ez sok vállalkozás bezárását fogja eredményezni, mivel a felmerülő költségek nem egyszerűen megsokszorozódnak, hanem négyszeresére emelkednek.

Szicíliai olívaolaj-termelése is komoly veszélyben van, hiszen az éghajlati válság a mezőgazdasági termelőket is érinti.

Az Unaprol (az olasz olívaolaj-termelők konzorciuma) szerint 2022-ben Olaszország volt a második legnagyobb olívaolaj-exportőr a világon Spanyolország után. 2 évvel ezelőtt az ország 62 millió euró értékben exportált olívaolajat.

Ugyanebben az évben 30 millió ősi olajfát tartottak nyilván, amelyek az éghajlatváltozás miatt már nem tudtak hasznosítani. Ez az árak további emelkedéséhez vezetett.

Mára a körülmények romlottak, és a fokozódó aszály miatt az olívaolaj-termelés meredeken csökken.

Tony Zappulla, egy szicíliai olívaolaj-termelő állítása szerint a cége elindításakor akár 2-3 ezer liter olajat is elő tudtak állítani, azonban mára örülnek, ha 300 litert el tudnak érni. Ez az arány pedig inkább már csak családon belül fogy el.

A klímaváltozás komoly károkat okoz az amúgy is szűkös termésben. Nyáron a hőmérséklet akár a 46-47 fokot is elérheti, másnap pedig már heves esőzés is válthatja ezt. Zappulla szerint nem ritka, hogy egyik nap még tele vannak a fák olajbogyóval, másnap pedig már szőnyegként terülnek el a fák alatt.