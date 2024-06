Megtalálta a magyar vétó ellenszerét az Európai Unió. Egyelőre úgy tűnik, sikerül megkerülni a magyar ellenállást – egyetlen ügyben legalábbis.

Egy jogi csavarnak köszönhetően a G7-ek legutóbbi csúcstalálkozóján kötött megállapodás szerint a befagyasztott orosz vagyonból származó kamatokat Ukrajna megsegítésére lehet fordítani. Magyarország eddig ezt nem támogatta, vélhetően most sem tenné, ezt azonban megelégelte a többi tagállam.

„Véghezvisszük ezt Önök nélkül. A jog a mi oldalunkon áll” – mondta a Financial Times információi szerint Josep Borrell, Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Szijjártó Péter magyar külügyminiszternek.

Hosszabb távon azonban a kiskapus megoldás nem működhet a vétótaktikával szemben. A szakértő szerint ez a módszer csak ebben az egy bizonyos speciális esetben használható. Ugyanakkor a vétójog teljes eltörlését sem tartja járható útnak – több szempontból sem.

– nyilatkozta az Economxnak Berkes Rudolf, a Political Capital politikai kutató, elemző és tanácsadó intézet elemzője.

Hozzátette, nem volt teljesen váratlan, mégis meglepte az az egységes fellépés, amellyel a tagállamok azon dolgoztak, hogy a magyar vétót megkerülve Ukrajnának adhassák a befagyasztott orosz vagyonból származó kamatokat. „Ez annak a jele, hogy politikai szempontból Magyarország rettentően elszigetelődött a blokkon belül. Már amennyire persze el lehet szigetelődni egy ilyen rendszerben. Ez mutatja, hogy a másik 26 tagállammal mennyire elmérgesedett Magyarország viszonya, különösen Ukrajna kapcsán” – magyarázta a szakértő.

Rámutatott, a magyar kormány hónapok óta blokkolja azt is, hogy az Európai Békekeretből kifizessenek tagállamokat. Ezek az országok azért kapnának egyfajta kárpótlást, amiért a saját készletükből adnak át fegyvereket Ukrajnának. Nyilván ez is sokat ront a kialakult feszültségen.

Minimum pikáns, hogy ebben a feszült helyzetben éppen Magyarország veszi át a stafétát a soros elnöki szerepkörben Belgiumtól. Július elsejétől egészen december 31-ig tölti be ezt a szerepet az ország.

A magyar kabinet egyébként erre az időszakra a következő mottót választotta: Tegyük újra naggyá Európát! Angolul ez a következőképpen hangzik: Make Europe Great Again. Ha ismerősnek tűnik a mondat, némi hamis mellékzöngével, az nem véletlen. Ezt a szlogent használta ugyanis Donald Trump volt amerikai elnök is a 2016-os kampány során. Esetében persze ez így hangzott: Make America Great Again.

