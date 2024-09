Az ukránok egy éjszakai támadás során eltalálták az orosz védelmi minisztérium toropeci rakétadepóját, amely ezt követően hatalmas lángokkal égett – olvasható a OSINTtechnial X bejegyzésében.

A kora reggeli órákban elárasztották a közösségi médiát azok a felvételek, amelyeken több hatalmas robbanás látható Oroszország nyugati része felett.

Az eddigi információk fényében egy ukrán drón érhetett célt az orosz régió egyik legnagyobb lőszerdepójába, a toropeci raktárban - vette észre a Portfólió.

Az orosz hatóságok szerint egy lezuhanó ukrán drón roncsai okoztak tüzet a térségben, a felvételek alapján azonban a „tűz” jobban hasonlít egy hatalmas gombafelhőre. A helyzet több problémát is felvet, mivel a hasonló depókban általában betonbunkerekben, föld alatt tárolják a lőszert.

A hatóságok már nekiláttak a terület evakuálásának.

Additional footage of the massive secondary explosion at Russia's 107th GRAU Arsenal in Toropets after a successful Ukrainian drone attack earlier tonight.



The large Russsian missile and ammunition storage facility suffered multiple explosions. pic.twitter.com/HlnaD0dqM3