Az ukrán fegyveres erőknél eddig 80 ezer katona halt meg, a sebesültek száma pedig 400 ezer. A orosz hadsereg embervesztesége az ukrán vezérkar közlése alapján 200 ezer körül lehet, és 400 ezren sebesülhettek meg a másfél éve tartó harcokban, igaz ezeket az adatokat független források nem erősítették meg – írja ukrán forrásokra és nyugati hírszerzési adatokra hivatkozva a WSJ.

A veszteségek pontos számát mindeddig senki nem tudta megmondani, hiszen jól felfogott érdekből hivatalos adatokat egyik fél sem közöl.

A két oldal hasonló, többszázezres vesztesége óriásinak tűnik, ám a lakosságarányokat tekintve mégis Ukrajna áll sokkal rosszabbul.

Az azonban borítékolható, hogy a háborúnak komoly és hosszú távú következményei lesznek mindkét ország számára, pláne, hogy Ukrajna és Oroszország korábban is folyamatos népességfogyással küzdött.

A lap forrásai arra a következtetésre jutnak, hogy Vlagyimir Putyin is azért vállalta be a 2022-es háború kirobbantását, hogy Ukrajna bekebelezésével is Oroszország népességét növelje. Köztudomású, hogy az orosz elnök prioritássá nyilvánította a kontinensnyi ország krónikus demográfiai hanyatlásának kezelését, ahogy nem véletlen az sem, hogy a Kreml kampányt indított a megszállt területek oroszosításának érdekében.

Orosz hadifogságból hazatérő ukrán katona Kép: AFP , ANATOLII STEPANOV

Moszkva álláspontja szerint a mai Ukrajna egykor az Orosz Birodalom része volt, és Putyin tagadja az ukrán identitást és államiságot, és többször kijelentette, hogy az országot vissza akarja terelni az orosz befolyási övezetbe.

Más kérdés persze, hogy nyilván hatékonyabb és sokkal gyorsabb einstandra számított.

Az elhúzódó háború épp az ellenkező hatással járt: Oroszország demográfiai és munkaerőpiaci mutatói tovább hanyatlottak.

Az invázió kezdete óta több mint 600 ezer orosz menekült el az országból - többnyire fiatal szakemberek, akik anyagi helyzetük vagy szaktudásuk miatt megengedhették maguknak, hogy más országokba költözzenek és új életet kezdjenek.

Az orosz támadásnak katasztrofális következményei voltak az ukrán lakosságára nézve is. Míg 2001-es népszámlálás 48 milliós lakosságszámot mutatott, ez már 2022 elején, az orosz invázió előtt is 40 millióra csökkent.

Háború van, de nem szólhat minden pillanat erről - Harkiv, 2024. szeptember 14. Kép: AFP

A háború 2022 februári kezdete óta az ENSZ szerint több mint 6 millió ember menekült el Ukrajnából, de ha az Oroszország által elfoglalt területek népességét is kivonjuk ebből, az ország jelenlegi összlakossága nem lehet több 25-27 millió főnél.