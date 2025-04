A Szentatya a béke embere volt, de volt másik oldala is a személyiségének. Rendíthetetlenül bátor ember volt, aki megbélyegzéssel és meghurcolással állt szemben, amiért kiállt a béke mellett – így emlékezett Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a napokban elhunyt Ferenc pápáról.

Emlékeztetett,

Donald Trump győzelméig az egész világban csak Magyarország és a Vatikán állt ki a békéért.

Orbán Viktor szerint Ferenc pápának személyes motívuma volt, argentin emberként érkezett Rómába és magyar hívő közösséggel dolgozott együtt. Jó, rendes embereknek tartott minket, tudott néhány magyar mondatot – idézte fel Orbán Viktor, aki többször is találkozott a pápával.

A kormányfő szerint nagyon fontos kérdés, hogyan folytatja a politikáját a Szentszék, hogyan viszonyul Magyarországhoz, mert a katolikus egyház nagyon fontos szerepet játszik a magyarok életében.

Az orosz-ukrán háborúról is beszélt a miniszterelnök, aki szerint, „most már jó lenne véget vetni a háborús pszichózisnak Európában”. Mint mondta, gyorsabb menetrendben reménykedett, azt gondolta, egyetlen lehetőségük és feladatuk van az európai országoknak, hogy Trump béketörekvéseit támogassák, de nem ez történt. De csak idő kérdése a miniszterelnök szerint, hogy Brüsszel is beforduljon abba az békés utcába, amiben Magyarország, Szlovákia, Amerika és a Vatikán van.

„Bennünket sem a két szép szemünkért vettek fel” az unióba, a nyugatiak ezzel jól jártak, nem velünk akartak jót tenni – tért át Ukrajna csatlakozásának kérdésére. Hozzátette, „örömmel mondana igent” most ő is, ha Ukrajna csatlakozásával jól járnánk, de Orbán Viktor szerint ez most nincs így, mert „a magyar mezőgazdaság egy nagyságrendű zsugorodáson menne keresztül”.

Az uniós pénzek Magyarországnak járnak.

13 milliárd eurót megszereztünk, ebben az évben is 1000 milliárd érkezik a mezőgazdaságba, de van még felfüggesztve tízegynéhány – mondta Orbán Viktor, aki szerint, ha be kell állni a sorba, akkor nem kell a pénz, de mindenképpen megharcolnak érte. Ez időt igényel, de nem fegyverletételt vagy behódolást – fogalmazott. Aki enélkül hazahozná a pénzeket, az gyarmattá tenné az országot, fogalmazott.