Donald Tusk lengyel miniszterelnök mögé álltak az uniós vezetők csütörtökön a menedékjog ideiglenes felfüggesztésének a kérdésében. Varsó ugyanis egy időre megtagadná a menedékjog megadását az Oroszországból vagy Belaruszból érkezőknek. Az EU figyelmeztette Moszkvát, hogy ne használja fel a migránsáradatot az európai országok destabilizálására.

Sem Oroszország, sem Belarusz, vagy más ország nem élhet vissza az értékeinkkel, köztük a menedékjoggal, és nem áshatja alá demokráciáinkat

– olvasható az Európai Unió 27 vezetőjének brüsszeli találkozójukat követő nyilatkozatában.

Brüsszel meggondolta magát

Tusk a múlt héten jelentette be, hogy be, hogy Varsó ideiglenesen felfüggeszti az országába a belorusz határon keresztül érkező migránsok menedékjogát. A kormányfő szerint a beáramlást Oroszország szervezte meg a Lengyelország destabilizálására irányuló „hibrid hadviselés" részeként.

A lengyel kabinet az EU támogatását is megakarta nyerni menedékjog felfüggesztéséhez, és most meg is kapta ezt a hozzájárulást – írja az Euronews.

A döntés éles fordulatot jelez az EU néhány nappal ezelőtti álláspontjához képest.

Hétfőn még rosszallással fogadta a közép-európai miniszterelnök tervét az Európai Bizottság, és arra emlékeztette Lengyelországot, hogy az uniós és a nemzetközi jog értelmében kötelessége minden körülmények között biztosítani a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférést.

Nem az egyedüli különutasok

A lengyel megoldást sok tekintetbe emlékeztet a finn kormány menekültügyi politikájára: a szervezett migráció elleni küzdelem érdekében Helsinki júliusban vezetett be a szükségállapot-törvényt. Amennyiben a jogszabály életbe lép,

lehetővé teszi a határőrök számára, hogy „azonnal" eltávolítsák a menedékkérőket, és megtagadják a menedékjogi eljáráshoz való hozzáférést.

Jogi szakértők és humanitárius szervezetek arra figyelmeztettek, hogy a törvényjavaslat legalizálja a visszatoloncolásokat.