Úgy tűnik, hogy a horvát határrendészeti erők elégetik az Európai Unió területére bejutni próbáló menedékkérőktől lefoglalt ruhákat, mobiltelefonokat és útleveleket, mielőtt visszatoloncolnák őket Boszniába - számolt be a The Guardian.

A lappal a No Name Kitchen (NNK) nevű humanitárius szervezet osztott meg fényképeket az elégetett tárgyakról, Emellett tanúvallomások alapján a rendőrség által elkövetett szexuális zaklatásokról és verésekről számoltak be az újságnak, bemutatva bizonyítékaikat az EU határain vándorló emberekkel szembeni brutalitásra.

A The Guardian cikke szerint Dél-Ázsiából, a Közel-Keletről és Észak-Afrikából, valamint egyre inkább Kínából naponta több ezer ember próbál meg átkelni a Balkánon az Európai Unióba. A menekültek az út nagy részét ideiglenes táborokban vagy vasútállomásokon kénytelenek tölteni.

Sokakat megállítanak és átkutatnak a horvát határrendészek.

A humanitárius szervezet állítása szerint néhányukat állítólag kirabolják és erőszakkal visszatoloncolják Boszniába.

Az ilyen visszatoloncolások nyilvánvalóan megsértik a nemzetközi jogot, amely kimondja, hogy a menedékkérőknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy benyújtsák menedékjog iránti kérelmüket, ha már egy ország határain belül vannak - hívták fel a figyelmet.

A humanitárius szervezet bemutatott nyolc helyszínt, ahol elégették az emberek személyes tárgyait és a menedékkérelemhez szükséges dokumentumokat.

A megégett okostelefonokon a menedékkéről által készített videók és fényképek a horvát rendőrség által elkövetett visszaélésekre utaló bizonyítékokat is tartalmazhatnak – közölte az NKK.

A humanitárius szervezet 2023 végén és 2024 elején utazott a boszniai-horvát határra, hogy bizonyítékot találjon a határról visszatoloncolt emberek vallomásaiban említett visszaélésekre.

A szervezet a beszámolók alapján beazonosította a helyszíneket, és megégett személyi igazolványokat, táskákat, több száz telefont, cipőket, szemüvegeket, hivatalos kormányzati okmányokat, power bankokat, pénzt és egyéb használati tárgyakat talált, amelyek alátámasztják a tanúvallomásokat.

Ezenkívül tanúvallomásokat gyűjtöttek a határrendészet állítólagos erőszakos fellépéséről is. A vádak szexuálisan bántalmazásról és erőszakkal való fenyegetésről, verésről és más fizikai bántalmazásról - például izzó parázson való mezítláb gyalogoltatásról - szólnak.

A segélyszervezet az általa fellelt bizonyítékok alapján beadványt nyújtott be az ENSZ kínzásokkal foglalkozó különleges jelentéstevőjének.

A horvát belügyminisztérium szóvivője minderre reagálva kijelentette, hogy „zéró tolerancia politikát folytat az alkalmazottak által elkövetett esetleges illegális tevékenységekkel szemben”.

A szóvivő elmondta, hogy gyakran éppen az embercsempészek a felelősek a határon elkövetett erőszakért és lopásokért.

„Azokkal az állításokkal kapcsolatban, amelyek szerint a horvát rendőrség elégette a migránsoktól elkobzott tárgyakat, szeretnénk tájékoztatni: a migránsok az illegális határátlépésnél időnként megsemmisítik a személyes tárgyaikat annak elkerülése érdekében, hogy nemzetközi védelmet kérőként visszakerüljenek Horvátországba – mondta a szóvivő.