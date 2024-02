Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a híresztelés nyilvánvaló célja az volt, hogy az amerikai törvényhozás több forrást biztosítson az Oroszország ellensúlyozását szolgáló akciók finanszírozásához. Kijelentette, hogy nem kommentálja a jelentések tartalmát mindaddig, amíg a Fehér Ház nem áll elő a részletekkel.

„Meglátjuk, milyen trükkökkel hozakodnak még elő” – tette hozzá a szóvivő. A TASZSZ orosz állami hírügynökség jelentése szerint Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes, Moszkva fegyverzetellenőrzésért felelős megbízottja „rosszindulatú koholmánynak” minősítette az amerikai közléseket – írja a Reuters.

Szerdán a The New York Times és az ABC News számolt be arról, hogy az amerikai hírszerzés szerint Oroszország űrbe telepíthető, műholdelhárító nukleáris fegyvert próbál kifejleszteni, amely fenyegetést jelenthet az Egyesült Államok és más országok nemzetbiztonságára.

A műholdellenes fegyverek fenyegetést jelenthetnek a kommunikációra, a megfigyelésre, a hírszerzésre és a hadvezetésre egyaránt, beleértve a nukleáris csapásmérő kapacitást is. A médiabeszámolók szerint az Egyesült Államok tájékoztatta a kongresszust és európai szövetségeseit az orosz nukleáris kapacitással kapcsolatos új hírszerzési információkról.