Oroszország kész együttműködni bármelyik amerikai elnökkel, de előnyösebb lenne számára, ha a hivatalban lévő államfő, Joe Biden lenne ezen poszton, mint Donald Trump korábbi elnök – mondta Vlagyimir Putyin orosz államfő a Rosszija 1 televíziónak adott, a Telegramon szerda éjjel közzétett nyilatkozatában.

Putyin szerint Biden tapasztaltabb és kiszámíthatóbb, a régi formáció politikusa. De bármelyik amerikai vezetővel együtt fogunk dolgozni, akiben az amerikai nép megbízik – tette hozzá az orosz elnök. Biden egészségi állapotáról szólva az orosz vezető megjegyezte, hogy már akkor amerikai hivatali partnere alkalmatlanságáról beszéltek, amikor 2021-ben Svájcban találkozott vele, de ő nem látta ennek jelét.

Leszögezte, hogy Moszkva számára nem a jelöltek egészségi állapota, hanem a politikai álláspontja a fontosabb.

Donald Trump bóknak tekinti Putyin szavait



Valójában Putyin csak bókolt nekem. Azt mondta, hogy szívesebben látná Joe Bident elnökként helyettem. Ez egy dicséret – mondta Trump Dél-Karolina államban egy gyűlésen. Szerinte a gyenge Biden-kormányzat miatt Oroszország „megszerzi Ukrajnát”. A volt amerikai elnök megismételte, hogy megválasztása esetén azonnal megoldja az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktust.

Putyin szerint a mai amerikai kormányzat álláspontja rendkívül káros és hibás. Hozzátette, az amerikai választási kampány egyre nagyobb lendületet vesz, és Oroszországnak nem szabad beavatkoznia a folyamatba. Nehezményezte, hogy Nyugaton kiforgatták azt, amit a Tucker Carlson amerikai újságírónak adott interjújában az ukrajnai háború okáról mondott.

Kijelentette:

Nem mondtam, hogy az ukrajnai különleges hadműveletünk megkezdése az Oroszország elleni NATO-támadás veszélye miatt történt.

Rámutatott, hogy Moszkvát a szövetség bővítése és Ukrajna bevonásának lehetősége nyugtalanította, mert ez szerinte veszélyezteti Oroszország biztonságát.

A közvetlen kiváltó oka (a támadásnak) az volt, hogy a mostani ukrán hatóságok teljes mértékben elutasították a minszki megállapodások végrehajtását

– mondta. Az egyetlen dolog, amit sajnálhatunk, hogy nem kezdtük meg korábban az aktív műveleteket, mert azt feltételeztük, hogy tisztességes emberekkel van dolgunk – hangoztatta.

A NATO-nak már semmi haszna, semmi értelme azon kívül, hogy az amerikai külpolitika eszköze.

Trumpnak azzal a kijelentésével kapcsolatban, miszerint az európai országoknak fizetniük kellene az Egyesült Államoknak a védelemért, kijelentette: ez az ő problémájuk, majd megoldják. Ha az Egyesült Államok úgy véli, hogy nincs szüksége erre az eszközre, az az ő döntése – összegezte Putyin.

Fontosnak nevezte, hogy a nyugati vezetők megismerkedtek a nyilatkozatával, amelyet Carlsonnak adott, aki így közvetítővé vált, ha már közvetlen párbeszédet folytatni nem lehet. Azt mondta, nem élvezte ki teljesen ezt az interjút, mivel kemény kérdésekre készült válaszolni, Carlson pedig más taktikát választott.

Nem tartotta kizártnak, hogy Carlsont ezt követően letartóztatják az Egyesült Államokban, ahogy korábban az ausztrál Julian Assange-zsal történt Londonban. Ez szerinte az amerikai újságíró szempontjából "szomorú lenne", de abból a szempontból valószínűleg jó, "hogy az emberek világszerte ráébredjenek, milyen egy modern liberális-demokratikus diktatúra".

Közben a Reuters beszámolt a tűzszünetet érintő, nem hivatalos egyeztetésekről, amelyek Oroszország és az Egyesült Államok képviselői között zajlottak.

A hírügynökség szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azonnali tűzszünetet ajánlott, de az amerikaiak ezt elutasították. A tárgyalások állítólag még korábban, 2023 vége és 2024 eleje közt zajlottak, azonban a részletekről csak most értesültek három, az ügyre rálátó orosz forrástól.

Decemberben már a The New York Times is közölt egy értesülést arról, hogy Vlagyimir Putyin titokban, közvetítők útján tűzszüneti ajánlatot tett, ennek ellenére nem valószínű, hogy megegyeznének a felek.

A hírügynökség forrásai most megerősítették, hogy valóban volt ilyen ajánlat, de az Egyesült Államok tisztviselői elutasították azt, hogy hivatalos tárgyalásba bocsátkozzanak erről. Elmondásuk szerint az orosz elnök semmit sem lett volna hajlandó feladni az elfoglalt területekből, de a Kremlben néhányan úgy látták, hogy a tűzszüneti ajánlat tényleg elvezethet valamiféle fegyvernyugváshoz.