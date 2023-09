A páncélvonat észak felé haladt Oroszország távol-keleti régiójában fekvő Primorszkij Krajon keresztül – jelentette a RIA orosz állami hírügynökség. A dél-koreai védelmi minisztérium közölte, hogy az észak-koreai vezető helyi idő szerint kedden kora reggel lépett be Oroszországba. A Russia Today által hétfőn megosztott videón látható, hogy a vonat állítólag az orosz-észak-koreai határ közelében, a Tyumeny-folyó mellett szállítja Kimet.

Elemzők szerint a Kim Dzsong Un és Vlagyimir Putyin közötti négyszemközti találkozó, amelyre várhatóan Oroszország távol-keleti részén kerül sor, jelentős fejlemény lehet, mivel összehozza a világ politikai színpadán egyre inkább elszigetelt két vezetőt – írja a CNN.

Fogytán az orosz lőszer és az észak-koreai élelmiszer

Oroszországnak kétségbeesetten szüksége van friss lőszer- és lövedékutánpótlásra, miután a több mint 18 hónapja tartó ukrajnai háború megviselte a hadseregét, míg Észak-Korea, amely nukleáris fegyverprogramja miatt évek óta nemzetközi szankciókkal néz szembe, a készpénztől kezdve az élelmiszereken át a rakétatechnológiáig mindenből hiányt szenved.

A találkozó oda vezethet, hogy Phenjan olyan fegyverekhez juthat, amelyekhez az ENSZ két évtizedes szankciói miatt nem férhetett hozzá.

Az amerikai kormány a múlt héten közölte, hogy az Oroszország és Észak-Korea közötti fegyverkezési tárgyalások „aktívan haladnak”, és további tárgyalásokra kerülhet sor annak részeként, hogy Moszkva új fegyverbeszállítókat találjon az Ukrajna elleni háborújához.

Az észak-koreai vezető vasárnap délután távozott a fővárosból, Phenjanból a párt legfőbb tisztségviselőinek, valamint a kormány és a fegyveres erők tagjainak kíséretében. A közzétett képeken az látható, amint Kim egy vörös szőnyegen sétál végig az egyik phenjani állomáson, majd hivatalos személyektől körülvéve felszáll a zöld vonatra. A háttérben bámészkodók tömege volt látható, akik éljeneztek, és zászlókat lengettek.

A találkozó pontos helyszínét nem árulták el

„Egyelőre nem mondjuk el, a Távol-Keleten lesz a megbeszélés” – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak a TASZSZ orosz állami média szerint. A szóvivő szerint a kétoldalú kapcsolatok lesznek a találkozó homlokterében, és a megbeszélés érzékeny területeket is érinteni fog. Putyin állítólag hétfőn érkezett Vlagyivosztokba, hogy részt vegyen a Keleti Gazdasági Fórumon.

Kim Dzsong Un először bátorkodik elhagyni a hazáját a járvány óta

Oroszországba érkezése a ritka külföldi utazások közé tartozik a világ egyik legelszigeteltebb országának vezetője számára, és ez az első külföldi látogatása a Covid-19 járvány óta, amelynek során Észak-Korea határait lezárták. 2011-es hatalomátvétele óta mindössze tíz alkalommal merészkedett külföldre, mindannyiszor 2018-ban és 2019-ben, és Kim egy sor olyan tárgyalást folytatott, amelynek célja az ország nukleáris fegyver- és rakétaprogramja volt.

Kim Dzsong Un legutóbb 2019 áprilisában látogatott Oroszországba, Vlagyivosztokba, ahol először találkozott Putyinnal az észak-koreai atomprogrammal kapcsolatos folyamatos és megoldatlan válság, valamint a Phenjan és Washington közötti sikertelen párbeszéd közepette.

Jellegzetesen zöld vonata mára a remetelaki lét elszigeteltségének és titkolózásának szimbólumává vált.

Nagyapjához, Kim Il Szunghoz és apjához, Kim Dzsong Ilhez hasonlóan állítólag Kim is szívesebben utazik az előkelő páncélvonaton, amely régóta intrikák tárgya.

Washington figyelmeztetése

Múlt kedden Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója arra figyelmeztetett, hogy Észak-Korea meg fogja fizetni az árát, ha fegyverüzletet köt Oroszországgal, bár nem részletezte a lehetséges következményeket. Hétfőn pedig a Fehér Ház felszólította Phenjant, hogy ne szállítson vagy adjon el fegyvereket Oroszországnak.

„Az Oroszország és a KNDK közötti fegyverkezési tárgyalások várhatóan folytatódnak Kim Dzsong Un oroszországi útja során” – mondta Adrienne Watson, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője. Észak-Korea már most is az ENSZ és az Egyesült Államok szankciói alatt áll, amelyeket Phenjan fegyverprogramja miatt vezettek be.

Az ENSZ-szankciók ellenére Kim az elmúlt két évben nyaktörő ütemben fejlesztette ballisztikus rakétaprogramját. Ez idő alatt több tucat rakétát tesztelt, köztük olyan interkontinentális ballisztikus rakétákat (ICBM), amelyek elméletileg képesek nukleáris robbanófejet juttatni az amerikai szárazföld fölé.

Ha Kimnek sikerülne technológiát szereznie Oroszországtól, amely évtizedek óta világelső a nukleáris rakétaerők terén, az lendületet adna programjainak, és nagy aggodalomra adna okot a nyugati vezetőknek – állítják az elemzők. Moszkvának viszont nagy szüksége van lőszerre és kézifegyverekre az ukrajnai frontvonalakon.

Ezek az észak-koreai fegyverek segíthetnek feltölteni a kimerült készleteket, és meghosszabbíthatják a konfliktust, de nem fogják megváltoztatni a háború kimenetelét

– mondta Joseph Dempsey, a Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének védelmi és katonai elemzésekkel foglalkozó kutató munkatársa. Phenjan korábban még soha nem exportált fegyvereket vagy lőszereket Oroszországba.