Ukrajna orosz inváziója 565 napja tart. Szergej Szurovikin tábornok, az orosz légierő és az ukrajnai inváziós erők volt parancsnoka, akit a Wagner-csoport júniusi lázadása után vettek őrizetbe, a Független Államok Közössége (FÁK) légvédelmi koordinációs bizottságának vezetője lett – jelentette az amerikai Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb elemzésében, amelyről beszámolt a lengyel tvn24.pl portál.

A FÁK védelmi miniszteri tanácsa egyhangúlag döntött ebben az ügyben – tette hozzá az ISW. A brutális taktikai lépései miatt, a média által Armageddon tábornoknak nevezett Szurovikin lesz a felelős a FÁK-tagállamok közös légvédelmi rendszerének felügyeletéért és működtetéséért.

Hosszú, forró nyár

Armageddon tábornok a Wagner csoport júniusi lázadása óta nem mutatkozott a nyilvánosság előtt, miután olyan hírek láttak napvilágot, hogy tudhatott Jevgenyij Prigozsin tervezett lázadásáról. Szurovikint augusztus elején távolították el az ukrajnai háborújában betöltött vezetői pozíciójából, és házi őrizetbe került. Augusztus 22-én számolt be róla a Reuters, hogy a tábornokot a légierő irányítását ellátó szerepéből is elbocsátották. Szurovikin „rövid szabadságon van” – idézte akkor az RBC egy meg nem nevezett, a helyzetet ismerő személyt. A parancsnok 2017 októbere óta vezette az orosz légierőt.

Armageddon tábornokról alig egy hete jelent meg egy közös kép feleségével, amit gyorsan felkaptak a közösségi oldalak, így a BBC is leközölte.

Ukraine war: Sergei Surovikin 'seen in first photo' since Wagner mutiny https://t.co/BxO5ExSIce — BBC News (World) (@BBCWorld) September 5, 2023